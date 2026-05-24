Piscis Piscis, horóscopo del domingo 24 de mayo de 2026: suelta lo que no es tuyo Dedica un tiempo a la meditación en un lugar tranquilo, buscando conectar contigo mismo y reflexionar sobre tus emociones, lo que te ayudará a encontrar la paz interna que necesitas.

Con la Luna en Acuario y en su fase de cuarto menguante, las energías que te rodean son más intensas; cuidar tu entorno se vuelve esencial, ya que el contraste entre la rapidez del grupo y la lentitud mental puede generar tensiones, invitándote a buscar paz a través de la reflexión y la conexión espiritual.

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Hoy serás más receptivo a las energías que te rodean, así que es crucial que cuides tu entorno. Los comentarios o las vibras negativas pueden afectarte más de lo habitual, por lo que es recomendable que reduzcas la exposición a situaciones o personas que te drenen.

Considera buscar momentos de silencio y calma para reconectar contigo mismo. A veces, un simple acto de reflexión o meditación puede ser el respiro que necesitas para proteger tu energía.

La conexión con lo espiritual será fundamental hoy. Repetir una frase significativa o practicar un ritual que te reconforte puede ofrecerte la paz interna que buscas.

Recuerda que cuidar de tu energía es una prioridad. Al hacerlo, te sentirás más equilibrado y preparado para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente.

Y para los próximos días.. Esta semana, Piscis, es perfecta para aprender y conectar con otros, impulsando tu crecimiento personal y profesional.

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