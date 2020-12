Horóscopos del 2 de diciembre | Resolverás tus pendientes inmediatos

Te has llevado algunas sorpresas, pero no por eso dejas que la adversidad te sobrepase. Sobre todo hoy, que tienes a disposición la regencia de Cáncer, evita en la medida de lo posible, que las cosas se mantengan en hostilidad con quienes tienes ya energías negativas.

Sensaciones variadas, sobre todo, respecto a tu propia energía, quiere decir que a pesar de que te habrías esforzado por conseguir todo para ti mismo, no has sido capaz de sentir la satisfacción absoluta. Por ello, el trígono entre Venus y Neptuno, te mantiene en buen ritmo para esperar lo mejor del día.

El número nueve se encuentra en regencia, por lo tanto, tendrías posibilidades inéditas para poder retomar un negocio o plan, que para ti no habría sido tan ideal como lo pensabas. sin embargo tienes todo de tu lado para que así sea.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : no te habrías sentido precisamente bien, has estado muy desgastado últimamente, pero por ello tendrías el apoyo de una persona que tenga la experiencia para salir adelante sin inconveniente alguno.

Tendrías la oportunidad de estar frente a una persona que hace tiempo no vez y que te habría causado conflicto. Por eso es importante, que sepas valorarte a ti, así es como podrías seguir impidiendo que todo se ponga de tu lado.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : tus capacidades estarían al límite, para llenarte de buena energía. Por ello es como Cáncer actuaría como signo regente de agua, contigo. La compatibilidad de energía, haría, que dejes de preocuparte por lo que no es. Asume las consecuencias que te correspondan sobre algunas cosas que no hayan sido, precisamente buenas.

Energía general: concentrarte, te reduciría en promedio el estrés que te has cargado, con tanto que no habrías pensado como resolver las cosas de lo mejor posible. Tienes hoy a disposición el trígono entre Venus y Neptuno, muy sutil pero con seguridad, te daría la oportunidad de encontrarte con una persona que aprecias y que puede alivianar tus cargas.

A veces las condiciones del día, no se prestan en absoluto para que hagas todo lo que se encuentra en tus manos, por no caer con quien te has alejado. Ahora es la Luna menguante la que te daría la energía necesaria para que todo sea mucho más calmado que antes.