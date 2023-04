Horóscopo de hoy, 29 de abril de 2023: es un día de conflictos emocionales

Hoy con el Trígono que genera Marte dentro de Cáncer con Mercurio retrógrado dentro de Tauro que además se encuentra combusto por el Sol se pueden dar ciertos conflictos dentro de cuestiones emocionales que no se han expresado o no se han dicho y que al tener dentro todo eso se vuelve una olla de presión que puede estar generando problemas si no se cuida el poder expresar lo negativo que se tiene dentro.