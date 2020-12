Horóscopo del 9 de diciembre | Terminas con todo lo que temías

El número siete se encuentra en regencia y la buena energía viene acompañada de su magia, pues posiblemente la buena noticia es que tengas que hacer todo lo que sea posible por no caer en tensiones económicas.

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : quizá sería un día lleno de conocimiento, posiblemente, lo quieras o no, tendrías que aprender algunas cosas que se encuentran asociadas a la mejoría de tu vida. A pesar de que no estarías acostumbrado a sentirte en plenitud holística, hoy es diferente con Libra en regencia.

Si tienes algo que decir, sería el momento ideal que hicieras lo correcto respecto a lo que consideras no pudiste decir antes. La conjunción entre el Sol y Mercurio, te haría saber de qué lado estar sin necesidad de estresarte.



Signos de tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: no generes problemas donde no los hay, quiere decir que a veces te sientes al límite y no tienes la posibilidad de convivir como es debido, provocando algunos conflictos por un problema insignificante. La Luna menguante podría disipar esos tragos amargos que te generan malestar.