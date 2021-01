Horóscopo del 5 de enero – Hay un positivo cambio de rumbo en tu vida

Pronóstico del Día Un trígono entre Saturno y la Luna, se ve claramente positivo para ti, es posible que, a partir de este momento, cambies de rumbo. Es importante saber que la Luna continúa menguante y con Libra como regente, cambiaría totalmente una situación que pensaste ya no tendría remedio. Ahora el número dos, se encuentra presente haciendo que tengas más posibilidades que antes para no evitar que se desplome tu economía.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: no te detendrías, pues la suerte esta de tu lado, seguramente a partir de ahora, todo se ve mucho más claro para ti. Sin saberlo has estado poco a poco avanzando, simplemente con tus deseos. Por ello es que confiarías en Libra, que sería tal cual, la balanza que equilibraría cualquier pensamiento que no haya sido claro.