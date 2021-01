Horóscopo del 19 de enero – Aclaras tu mente y cambias tu estado de ánimo

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : acomodarías tus decisiones como has acomodado tus ideas. Quiere decir que últimamente tienes mucho por hacer, pues has decidido tomar un nuevo rumbo que te haga enriquecer tu vida. Por ello es que la Luna creciente es consecuente contigo para que logres dicho cometido.

Energía general: por el momento no tendrías por qué anteponer a alguien que te ha insistido mucho en verse solo por perder el tiempo. Recuerda que hay muchos momentos en los que tienes que confrontar a algunas personas para que tengas la oportunidad de ser una persona mucho más madura en lo que emprendas. Es el sextil entre Mercurio y la Luna el que te mantendría con las ganas de ir hacia adelante. A pesar de que hayas sentido que todo tiene una razón de ser, por el hecho de que las cosas no se den, despreocúpate. Dejarías que todo se modifique favorablemente con Aries en regencia y sin duda te llenarías de seguridad, en la medida que avance el día.

Energía general: aprenderías a no renegar de lo que tienes, las quejas realmente no han ayudado a nadie y desde ese aspecto es como la conexión con Aries en regencia, te haría vibrar que haces lo indispensable por no quedarte atrás de lo que has deseado.

El día se prestaría para que hicieras lo correspondiente sobre todo al defender a una persona que te importa y que sientes agradecimiento por lo que ha hecho por ti. No es necesario generar violencia, deja que todo tenga su justo momento con el sextil entre Mercurio y la Luna.