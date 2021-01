Horóscopo del 12 de enero – Se renuevan las cosas todo se ve con más claridad

Este martes un sextil entre el Sol y Neptuno sorprenderá tu día haciendo que todo lo que hayas pensado que no se renovaría, por fin tenga la oportunidad de verse con claridad.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : momento de conexión mental, has hecho lo suficiente como para no dejar ningún cabo suelto hacia tus metas, comprendiéndose lo anterior, como una oportunidad única, para que todo lo que sentías que estaba equivocado, por fin tenga la dirección correcta.

Energía general: es necesario que pongas en claro lo que deseas con los demás, pues no solamente por pensarlo te harán caso a lo que sugieras. Si algo no te gusta, es un buen momento para que Capricornio te llene de sabiduría y tomes lo mejor del día para sentirte en plenitud.

Nuevas herramientas surgen a partir de este momento para que puedas emprender un proyecto que desde hace tiempo tienes ganas. Es un buen día, pues ahora, algunas personas que no se habrían acercado a ti, se ponen de tu lado para que, con el sextil entre el Sol y Neptuno, se llene de mayor claridad.

Energía general: conquistarías tus miedos, posiblemente te sentirías orgullos al ver que todo tiene un sentido mucho más mágico que antes. A pesar de que a veces no te consideres creyente de situaciones invisibles, por una razón extraordinaria Capricornio haría lo propio para abrir tu mente al cambio. Los apegos siempre son parte del ser humano, en cosas materiales, personas o situaciones, pero por ello es como debes aprender a sortearlos. Hoy sería un día en que el sextil entre el Sol y Neptuno, harían lo propio para que puedas acomodar poco a poco tus emociones y dejar esos apegos donde corresponden.

Energía general: cumplirías con los requisitos necesarios para hacer que todo se vaya acomodando como es debido, en ese sentido no tendrías porqué dudar, que cada cosa que hagas podría llenarte de mayor seguridad en cuanto a tus decisiones. Es entonces la Luna nueva la que sería principalmente la energía, que te brindaría paz.

A veces por múltiples razones no encuentras los motivos para continuar tu camino en muchos aspectos, es normal que tras una crisis mundial, la mayoría de las personas pierdan la esperanza para salir adelante. Sin embargo, hoy es uno de los mejores momentos para hacer que la vida te llene de gratitud y en ese sentido podrías ver como Capricornio, tiene la magia correspondiente para llenarte de buenos bríos.

Esel número nueve el que de pronto tiene todo para ti en charola de plata, pero recuerda que es tu libre albedrío el que en definitiva haría que todo se ponga a tu favor. Por ello es que no dudes en tu intuición, en tus ganas de luchar y ser un vencedor pues hoy podrías encontrar el éxito en lo que decidas emprender.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: posiblemente de pronto suene muy fatalista para ti el hecho de que no todo se cumpla como has pensado, pero no por ello estarías devastado. Es la Luna nueva la que tomaría mayor fuerza sobre ti, haciendo que poco a poco vislumbres un sendero más exitoso.