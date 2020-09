Horóscopo del 9 de septiembre | Tienes que ser más prudente y precavido

PRONÓSTICO DEL DÍA La carta del Loco de cabeza indica que estás involucrado en un asunto que no te corresponde, pero qué saldrás vencedor. Gracias a la energía de géminis y la iluminación menguante, deberás ser más precavido la próxima vez que sientas que no debes de inmiscuirte con alguien, por más confianza que le tengas.

Energía general: escucharás muchísimo a tu razón pues vas a tener argumentos sobre quienes no crean en ti. Te sentirás libre y asombrado de los logros que estás obteniendo cada vez con más fuerza. Obtendrás muy buenos resultados después de creer en lo que has hecho a lo largo de los días.

Una de las cosas que debes meditar siempre, en el día a día, es pensar por ti para poder estar por otros. Tus emociones están encontradas y no están siendo claras sobre a quién debe ayudar y a quién no.

Eso estará dándote estrés y creando dolores de espalda constantes. Recuerda que por más que quieras ayudar a los demás, si no quieren hacerlo por voluntad propia, no habrá ninguna transformación.

Tus objetivos financieros comienzan a cumplirse después de un rato, siempre tienes ideas, pero no todas son concretas. Hoy es un buen día para que eso suceda, algunas personas se encuentran interesadas en tu esfuerzo, pues tienes todas las características de una persona perseverante y eso atrae dinero en cualquier instante.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : Géminis es un signo regente fuerte, por eso es que tomarás decisiones valientes, empezando por mudarte de un lugar donde ya no te sientes cómodo. Ya sea de un inmueble, espacio, trabajo o alejándote de personas que ya no son compatibles con tu energía.

Energía general: sientes que tienes fuerzas femeninas apoyando tu camino, no importa hacia donde te dirijas, hay una protección energética que está haciendo que tengas mayor seguridad. Por eso si alguien intenta cambiar tus ideas, podrás decir que no, con mucha más valentía.

Puedes sentirte tranquilo, pues no hay una energía negativa que esté haciendo que tu cuerpo o tu mente están desbalanceados. Sin embargo, no te sientas tan valiente, debes vigilar a quienes son más sigilosos para que no te ataquen de repente.