Horóscopo del 9 de septiembre | Rompe tu rutina

Todos los signos y elementos están ahora en un tono receptivo, sigue tus intuiciones hoy, guarda tus palabras, evita la indiscreción, a veces es mejor optar por el silencio antes que abrir la boca para decir algo que pueda comprometernos o causar desdicha a quienes no estén preparados para escuchar ciertas verdades, las cuales, en ocasiones, es preferible dejarlas reposar hasta que llegue su momento.

Estás en un tono de inspiración en todo, lo que suele llamarse “las intuiciones o corazonadas septembrinas”. Alguien que te aprecia mucho te estará ofreciendo una buena oportunidad económica que debes aprovechar. No te desalientes si las cosas no marchan bien al principio porque todo tomará su paso adecuado en el momento preciso.

En el caso de los signos del elemento aire (Géminis, Libra o Acuario), pronto tomarás una decisión muy importante asociada con un asunto sentimental que te ha tenido ansioso durante estos días pasados y que ahora, en este mes de septiembre, se perfila con un contexto diferente. No te impacientes cuando algo esperado no llega, será lo mejor puesto que es una señal o aviso para que no te precipites cuando vayas a tomar decisiones que impliquen un cambio radical dentro de tu estilo de vida.