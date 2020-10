Horóscopo del 9 de octubre | Tu sensibilidad sale a flote

Energía general: momento de actuar más que de seguir pensando, has tenido el tiempo suficiente como para no encontrar la brújula correcta hacia lo que te hace sentir plenitud. Parece que te quedas inmóvil de pronto, así es que te enfocas en renovar tu energía para convertir las perdidas en logros.

Eres lo suficientemente hábil como para comenzar a dejar apegos en el pasado y hacer que todo lo que emprendas hoy, no se vea tan lejano para tener buenos resultados, es decir que tienes mucho en el futuro que podría propiciarte la ayuda necesaria para no recaer en energías bajas que te mantengan estático.

Prácticamente has probado de todo un poco para encontrar el éxito y la fortuna laboral, que con evidencia te hace sentir que estás en un buen momento para dejar de insistir en lo que no fue.

Energía general: te encuentras en un punto crucial de decisiones que si bien aún no has podido actuar, tendrás que hacerlo a la brevedad posible.

Energía general: tuviste algunos tropiezos recientes que te hicieron sospechar, que alguna persona en particular ha estado ejerciendo energía negativa que te pone barreras para llevar a cabo tus metas. Lo creas o no, la energía siempre puede moverse a favor o en contra de alguien con solo desearlo. No tiene que ver con magia sino con metafísica, pues visto está que emitimos ondas a través del pensamiento que nos abren o cierran caminos.

Probablemente te has sentido sin fuerzas físicas y eso se asocia al no querer hacer prácticamente nada, te ves afectado laboralmente por un momento pero te logras recuperar. A veces el hastío no es tan malo como parece, pues todo indica que encontrarás el camino correcto para recuperar tu fortuna, impidiendo que otros se pongan frente a ti para no lograrlo.