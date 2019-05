Horóscopo del 9 de mayo | Estás en un tono positivo y lograrás resolver tus tareas en poco

Sin embargo, en otro orden de cosas continúa ese buen efluvio que trasmite a tu signo el tránsito de Venus en el elemento fuego, excita tu imaginación y acentúa tu atracción sexual.Lo más adecuado es que hagas tus cosas a tu manera, que no te dejes intimidar ni sugestionar por los demás y sobre todo, en el amor, que vivas intensamente tu realidad sin preocuparte tanto por el qué dirán o lo que otros puedan pensar.

En el caso de los nativos del elemento tierra, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, ahora más que nunca puedes lograr el éxito en tus gestiones. No es momento de traer al presente situaciones pasadas que ya quedaron sepultadas en el olvido. Mientras dure el tránsito retrógrado de Saturno en un signo de tu elemento telúrico habrá un escenario algo complicado a tu alrededor en el plano sentimental, sobre todo en el caso de los capricornianos ya que te envuelven gentes muy conflictivas que podrían complicarte la vida si les prestas atención. ¿Lo mejor? ¡Vive y deja vivir!

Si eres nativo de un signo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, y tienes problemas de circulación sanguínea, es hora de vigilar bien tus várices y tratar de hacer ejercicios para las piernas como caminar, andar en bicicleta o trotar. Por supuesto, siempre consulta con tu médico antes de cualquier cambio drástico en tu régimen de vida o un plan intenso. Una idea feliz o un encuentro de última hora te pondrá en control de una posición laboral ventajosa. No te desalientes ni intimides si escuchas rumores de cesantías, despidos o cierres de empresas. Sigue haciendo tus cosas porque así te irá mejor en todos los aspectos.

Finalmente, si eres nativo del elemento agua, los signos Cáncer, Escorpión o Piscis, el dinero que estás recibiendo por diferentes vías aumentará paulatinamente, aunque en estos días posiblemente se presenten gastos inesperados que debas afrontar enseguida. No te atolondres, haz cada cosa en su tiempo y verás como resuelves las situaciones más difíciles. Ocurrirá una circunstancia insólita que te acercará al amor. Se profundizan tus lazos sentimentales pues felizmente no hay nada negativo en tu panorama astral así que pon a funcionar tu voluntad y lograrás lo que anhelas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, evita ser repetitivo pues pronto estarás en otro marco mental.