Horóscopo del 9 de marzo | Llegó la luna llena de la lombriz

Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente. Si estás soltero, dile que sí a quien te está rogando pues no pierdes nada hoy con explorar esta posibilidad que te da la vida de ser feliz y regalarte más tiempo de amor.

El esfuerzo que hoy inviertas en ese sentido resultará muy provechoso en el futuro próximo. ¡Es luna llena, tiempo de intuiciones y de revelaciones! Atiende más la voz de tu corazón y no permitas que nada ni nadie te impida alcanzar las metas que te has propuesto desde que comenzó este nuevo año 2020 y que aún no has alcanzado.