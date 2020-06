Horóscopo del 9 de junio - Un día para rectificar errores

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no comentes con tu pareja actual los asuntos íntimos del pasado si no viene al caso, sobre todo si se trata de aclarar algo de uno de los ex cónyuges porque en estos momentos las palabras que se dicen no quedan en el aire y puedes ser mal interpretado. Muestra tu frescura característica de los signos de tu elemento, tu sentido optimista en todo momento, recuerda, estás en el ciclo uno donde todo comienza, todo se puede arreglar este martes.