Horóscopo del 9 de junio de 2019 | Venus entra en Géminis

Si tu signo es del elemento fuego , Aries, Leo y Sagitario, encuentras a quien hace tiempo no veías y de esta reunión surgen nuevos alicientes, promesas y proyectos que cristalizarán en estas próximas semanas antes que termine el primer semestre del 2019. Quizás has tenido un sueño desalentador relacionado con tu trabajo y estés muy impresionado.

No siempre lo que soñamos se cumple como lo creemos, debemos interpretar sus símbolos y afortunadamente hoy no se ve nada malo en tu signo. Recuerda no tomar las cosas literalmente, todo tiene su proceso. Algo imprevisto te forzará a cambiar tus planes de última hora, tómalo de forma deportiva y no te arrepentirás, recuerda que las decisiones que se toman en momentos de alta emotividad no suelen ser las mejores.