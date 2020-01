Horóscopo del 9 de enero | Se agudiza tu sexto sentido

¿Cómo influye esto en todos los signos? No hay obstáculos insuperables para ti en este jueves pues cuentas con una combinación impresionante de intuición y conocimientos que unidos a tu experiencia, serán la clave para ponerte en el lugar que debes ocupar en este ciclo del eclipse.

Si eres un signo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, tendrás opciones y deberás obrar con responsabilidad para no lanzarte de manera impulsiva a la primera que se presente. En cuestiones de dinero hay que analizar, ser crítico, averiguar, preguntar y asegurar lo que más te conviene.

Terminarás un asunto escabroso. Vas a descubrir algo que no sospechabas. Mantente firme en tu posición y no cedas ni un ápice, verás cómo se fortalecen las voluntades. Podrás resolver muchos asuntos pendientes de manera inteligente y eficaz gracias a la buena actitud mental que te favorece.

Tienes buenas energías a tu alrededor y lograrás ascender a posiciones mejor pagadas si el puesto que ocupas ahora no es el que realmente mereces. Como efecto del eclipse una persona algo mayor que tú se interesa por ti y empieza a rondarte.

No es mala idea atender sus palabras y valorar las posibilidades de iniciar una amistad que tal vez podría cristalizar en algo más serio y profundo en muy poco tiempo.



En el caso del elemento tierra, los signos telúricos Tauro, Virgo y Capricornio, no excedas tus límites pues en tu empleo hay personas que no son tan eficientes como tú y empezarán a cargarte con sus responsabilidades. Ayuda siempre a tus compañeros, pero solamente hasta que no empiecen a perjudicar tu trabajo.