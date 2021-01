Horóscopo del 9 de enero | Comenzarías un nuevo proyecto

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: no pretendas ser diferente solo por encajar con quien en realidad no tiene una buena energía hacia ti, posiblemente es el momento de desistir, de dejar que todo pase y que, de paso, se lleve las malas vibraciones de quien en realidad no son tus amigos. Para ello tendrías a la conjunción entre Mercurio y Júpiter, que se llevaría cualquier energía que no te sea funcional.