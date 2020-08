Horóscopo del 9 de agosto | Surgen oportunidades importantes que hay que aprovechar

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 69%

Signo de influencia: Aries en transición a Tauro.

Carta del Tarot: La Sacerdotisa de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

El poder femenino rige el presente día, la carta regente indica luminosidad y cambio, para algunos excelente augurio para otros caos. Es una carta llena de contrastes debido a que como puede haber éxito, podría haber sentimientos en desgaste y en irritabilidad, sin embargo en general es un día propicio para tomar decisiones tajantes.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Probablemente surjan oportunidades para realizar cambios rotundos, principalmente respecto a temas laborales, es la luna la que mayormente influirá en ti, pero como un mensaje de prosperidad y no negativo. Es día de mucho movimiento, pero sin lugar a dudas saldrás adelante antes de que el día concluya.

AMOR

Es un buen día para los signos de Tierra, en este caso la Luna y La Sacerdotisa, fungen un papel importante entre las parejas de los presentes signos pues se percibe un ambiente de calma, reciprocidad y apapacho. Llegas a acuerdos y tendrás la oportunidad de crear deseos con tu forma tan vigorosa de destellar sensualidad.

En el caso de las personas solteras es un asunto similar, ya que hay alguien que seguro te intenta conquistar y será el momento para darte esa oportunidad.

SALUD

Hoy puedes darte el lujo de consumir los alimentos que quieras sin llegar a los excesos ya que últimamente no has sido responsable con una alimentación sana, pero dada la energía de la luna, podrías darte algunos gustos sin llegar al límite. Intenta sentirte en plenitud sobre todo con alimentos ricos en azúcares naturales, como por ejemplo la piña, sandía y papaya.



DINERO

Tu dinero esta a punto de despegar hacia los objetivos que has deseado desde que inició el año, sostén tu mentalidad creativa, negociadora y ávida de movimiento, pues lo que tengas hoy en efectivo, resguárdalo por un momento para que mañana decidas en que será mejor invertir, comprar o vender.

TRABAJO

Por trabajo no pararás, pero debes delegar, no todo lo puedes hacer tú. Generalmente te acostumbras a sentirte lo suficientemente capaz de hacer todas las tareas de un departamento, proyecto o negocio y aún cuando sí puedes, necesitas delegar para no desorganizarte o podrías quebrantarte y fastidiarte.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

La luna está de tu lado, a pesar de que sientas inconsistencias en tu entorno, hoy es un día próspero para liberarte de personas que consideras que no son adecuadas para ti. Es un aspecto general pero sabrás perfectamente quienes podrían ser dichas personas. En tu caso la luna es vibrante por ello es tan intensa y tomas decisiones tajantes, no te preocupes la transición de fuego a tierra te vendrá bien a pesar de que no lo parezca.

AMOR

Estás dispuesto a mejorar tu actitud o a cambiar de pareja, ya que debido a la energía en combinación con tu entorno te sientes en libertad de regresar a lo básico sin necesidad de rendir cuentas en ningún lado, pero no es del todo catastrófico pues probablemente también sentirás ganas de estar en cercanía dado los recuerdos o nostalgia que te invada después de una pelea.

Si te encuentras soltero te llevas de vitalidad y reflexionas profundamente sobre lo que realmente quieres.

SALUD

Es un buen momento para revisar tu vista, ya sea con un especialista o con alguien que te asesore. Puede que tengas cansancio o esté mermando tu salud visual. No deseches la sugerencia pues es para sanarte, quizá te cueste mucho trabajo recibir consejos médicos, pero tienes un hermoso libre albedrió que te ayudará a tomar la decisión correcta.

DINERO

Recuperas un dinero que pensabas perdido, probablemente de alguien que tenga una deuda contigo. Si bien no es preciso hoy que recibas lo que te deben, pero sí hay movimientos que te indican que el dinero viene con prontitud, quizá una llamada, mensaje o solicitud para que puedas recibirlo antes de lo pensado.



TRABAJO

A veces recibes críticas severas que te pueden generar ira o simplemente dejarlas fuera de tu sistema para avanzar, no tenses tu energía con comentarios que afecten tus labores o tu entorno de trabajo ya que puede tener resultados poco favorables. Por el contrario es un excelente día para que sientas que todo el esfuerzo que has hecho para recibir lo que deseas, por fin tiene buen augurio.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Día lleno de contrastes, por un lado de alegría, por otro de decepciones, depende de como haya sido tu semana es como te sentirás hoy, pero en general la luna, las cartas y el signo en transición hablan de cambios favorables a pesar de ser extremos, confía en ello y saldrás con fuerza de un día lleno de asombros y movimientos fuertes.

AMOR

Finalmente tomarás una decisión importante, para bien o mal, te cambiará la vida significativamente, quiere decir que sin pensarlo te encuentras hoy en una encrucijada. No sabes si lo que te está ocurriendo en realidad lo esperabas, pero ten la seguridad que al final del día te llenas de libertad pues hiciste lo que debías, no te arrepientas mañana, llegarán buenas nuevas.

SALUD

Por tantos cambios que estás recibiendo, probablemente sientas que tu cuerpo se desequilibra. Puedes acudir a un médico si te sientes tambalear, los hombros la espalda y la columna son parte de lo que puede estarte pesando. No te asustes, tiene solución pronta, si puedes acudir a un ortopedista o quiropráctico, alivianarás esa sensación pesada para comenzar bien la semana.

DINERO

En realidad no se avecinan problemáticas económicas para ti, por el contrario tendrás la oportunidad de generar nuevas perspectivas que te den ideas de cómo podrías organizarte mejor, en específico si eres jefe de familia, dado que por todos lados recibes críticas y consejos que en realidad no son útiles para ti en este momento.

TRABAJO

Te sientes admirado de poder sostener el trabajo que te gusta, mucho más ahora que son momentos difíciles en el mundo, en realidad eres afortunado, encontraste la clave para sostenerte, por ende afiánzate, no tambalees, puede ser que otros afuera busquen desesperadamente lo que hoy tienes, no les permitas que ensucien tu energía, pues en general son personas que conoces que se sienten abrumados por que tu tienes que ellos no pueden obtener.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Hay sentimientos y pensamientos variados para ti hoy, puede ser que te gobierne la nostalgia de las cosas que no se ajustaron para ti hace algunos días, pero la carta regente indica que saldrás con victoria de ello. Es cuestión de mucha paciencia y no todos los signos de agua la tienen en este momento, podría ser que se apoyen entre sí, pero depende de como te encuentres o lo mejor serpa alejarte y encontrar la paz en la tranquilidad de tu mente.

AMOR

El amor se encuentra a tu disponibilidad, solo depende de que manera lo vas a tomar. Si tienes pareja te sentará muy bien el apapacho, sino es mejor enfocarte en el amor propio y solucionar lo que te tiene en intranquilidad sobre todo con relaciones familiares y de amistad, presta atención a lo que te esté molestando para sanarlo en un día importante como este.

SALUD

La salud del presente día, está con mayor certeza asociada a tus emociones. Es probable que la espalda baja o el estómago te estén sacudiendo, la respiración será básica para que logres regresar tu salud al equilibrio, pero probablemente la ansiedad intente hacer presencia para evitar que lar resonancia lunar te libere de malas emociones. Por lo tanto el té de azahar, es una de las mejores opciones para liberar tensiones.



DINERO

Precisamente hoy es un día que te invita a administrar mucho mejor tu dinero, pues probablemente te encuentres en algunos aprietos económicos que pueden solucionarse si dejas de gastar en cosas innecesarias. La ansiedad te genera ganas inmensas de hacer que tu dinero vuele por todos lados, pero recuerda que no son días prósperos para descontrolarte, es mejor que empieces a pensar en proyectos nuevos para que tu dinero crezca.

TRABAJO

Afortunadamente tendrás disponibilidad para trabajar en las cosas que te gustan, pero si no estás haciendo un esfuerzo por lograr tus objetivos con disciplina, el trabajo será intermitente. En este caso piensa que las oportunidades se pintan calvas y que trabajando eres habilidoso y fuerte, imprime esa energía para poder liberar malos pensamientos en tu economía y verás en prontitud resultados positivos.





