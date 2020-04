Horóscopo del 9 de abril | Ten cuidado con la ansiedad

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, no hagas nada de forma precipitada si de dinero se trata pues ahora el momento es de análisis y precaución. Afortunadamente poco a poco irás restableciendo tu economía y los problemas del pasado irán resolviéndose, solo necesitas paciencia.

En el caso de los arianos que están en su ciclo de cumpleaños las perspectivas son aún mejores, así que ¡ánimo y adelante! No sueltes la lengua, podrías comprometerte.

Acepta tu realidad emocional si te interesa tener una relación seria con esa persona que te apasiona. Pesa en tu balanza personal lo más importante para ti, y si puedes pasar por alto los detalles que no te agradan del todo lánzate al amor.

Estás bien aspectado así que adelante y no te dejes sugestionar por los comentarios de personas hipocondríacas cargadas de problemas que se te acercan para contar sus males y dejarte angustiado cuando se alejan de ti.

Para los nativos del elemento aire , es decir Géminis, Libra o Acuario, a pesar de ciertas incertidumbres e inestabilidades tu trabajo marcha bien y podrás derivar un alto grado de satisfacción en lo que haces. Lo principal es no estancarse y explorar siempre nuevas opciones, retar tu creatividad es vital.

Quizás te llegue una invitación que no te guste del todo, pero trata de asistir porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía futura, que tal vez ahora esté algo estancada debido a las condiciones sui generis que estamos todos viviendo con las restricciones de movimiento que nos impone la protección contra la pandemia del coronavirus, pero que pronto será resuelta y entonces empezarás a ver resultados tangibles.