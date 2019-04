Horóscopo del 9 de abril | Te espera un día lleno de sorpresas

Si eres un nativo del elemento fuego, o sea, eres de Aries, Leo o Sagitario, es posible que algo no salga como planeas y esto puede causarte cierto desasosiego. También pueden cambiarse tus proyectos. De ser así, adáptate a las nuevas situaciones y trata de sacarle el mejor partido a lo que está ocurriendo en tu vida. La influencia planetaria que está desarrollándose esta semana en tu realidad afectiva te impulsará a buscar nuevas opciones y soluciones que hasta ahora no habías considerado. Lo importante es que te des cuenta que en la vida cada día es diferente y llega cargado de sorpresas.

Si eres un signo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, no te detengas y sigue adelante sobre todo si estás libre, o tu relación actual está al terminarse. Tiempo para adaptar tus planes a la realidad. Hoy martes que impera la energía del siete, que es el número del estudio, invierte algún dinero en la adquisición de equipos o literatura que te permitan superarte en tu trabajo. La tecnología actual exige que te pongas a la altura de los tiempos y si no te modernizas quedarás atrás en la carrera. Supérate y triunfarás, no te quedes rezagado. Notarás que empiezas a interesarte en un área de negocios que hasta ahora te era totalmente indiferente. Explora y agota todas las posibilidades antes de desecharlas porque puedes descubrir talentos ocultos de tu parte que te producirán dinero.