Horóscopo del 8 de septiembre | Te sentirás rejuvenecido

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: menguante

Iluminación: 69%

Signo de influencia: Tauro En tránsito géminis

Carta del Tarot: La Luna de cabeza

PRONÓSTICO DEL DÍA

Te sentirás rejuvenecido gracias a los cambios energéticos positivos que incluyen la luminosidad menguante, el tránsito de Tauro a Géminis y la luna de cabeza, sobre todo, cuando se habla de la luna de cabeza. No habrá pensamiento negativo que te quite la oportunidad de lograr un objetivo.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: cuando te sientas verdaderamente lleno energías pesadas, literalmente tendrás que subir la mirada para pensar que todo saldrá de tu cuerpo. Eres una persona que constantemente tendrás la influencia de varias de las situaciones cósmicas que están a tu alrededor, pero no en un día como este. Tu personalidad es firme para lograr objetivos sin importar lo que se encuentra frente a ti.

Energía general: como un signo de Tierra, quizá haya algunas cosas que no te cuadran cuando tú quieres tener congruencia, sobre tus pensamientos emociones y acciones. Te cuesta mucho trabajo evitar que la razón, sea la primera que se ponga en tu cabeza. Obtendrás muchos beneficios al momento de platicar con otro tus ideas y hacerlas un hecho.

Has sentido por algunos momentos que quizá tu energía está completamente drenada; tú has decidido en la medida de lo posible hacer que todo tu trabajo sea de un solo tajo y no por pausas. Te molesta estar deteniendo antes de tener un objetivo y eso está haciendo que tu cabeza este teniendo las consecuencias.

Te concentras evidentemente en encontrarte con personas que estén al mismo nivel de pensamiento que tú, para poder trabajar en conjunto y sobre todo en grupo. Te sientes insatisfecho si los demás hacen las tareas que tú debes hacer, pues consideras que no están bien hechas. Tu eres el que has hecho que tu fortuna crezca, prácticamente sin ayuda de nadie.





SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: la carta de la luna y la luna en sí, se combinan en este día para hacerte sentir que puedes liberar tensiones fuertes que provienen de tu entorno. Sobre todo, de personas que no deberían meterse en tu vida.

Energía general: con toda la calma encontrarás la paciencia para poder emprender una nueva actitud con quien no te escucha. Hay muchas cosas que desconoces donde tuvieron lugar, para dañarte. Pero con calma acomodas cada una de las cosas que te mantienen en preocupación para hacer que te escuchen y restaurar tu daño.

Al tener una serie de responsabilidades fuertes, estás haciendo que también tu cuerpo lo resienta Te como si estuvieras constantemente de malas, pero no necesariamente es por que exista algo que te provoque, es el tránsito la energía y tu propia personalidad las que están haciendo que no todo se encuentre a tu favor.

Cada vez que se te presente la oportunidad, tendrás que hacer todo lo posible para demostrar que tienes el proyecto, la idea o la creatividad exacta, para mover algo en una compañía o en tu trabajo. Lo que tú aportes siempre va a ser fundamental y si logras hacerlo te van a considerar para darte un ascenso o algo económico como un premio.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: no te resistas a los cambios, es de lo que habla precisamente la luna de cabeza. Hay una serie de cosas que habías pedido y ahora que las tienes, no sabes qué hacer con ellas. No somos consientes de lo que pedimos, por eso puedes sentirte en desconfianza. En realidad, estás logrando algo positivo.

Energía general: ha pasado un tiempo considerable desde que te alejaste de una persona que solía ser tóxica, por alguna razón tienes una sensación de que tanto silencio puede ser extraño. Hiciste las cosas correctas para dejar de por vida a quien te tenía envidia y no regresará.

No dudes en ningún momento que lo que estás haciendo es pertinente, tomaste la decisión de atenderte médicamente a pesar de la ansiedad que provoca estar en un hospital en una época como esta. Sanarás y te recuperarás en breve, por esa decisión tan acertada.

Descubrirás de abrirte caminos con nuevos clientes, personas o empresas, eso te da una ventaja sobre el resto para hacer que tu situación financiera se sienta estable. No importa que tan difíciles sean los tiempos, consigues realizar lo que planeaste

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: debes ser lo suficientemente valiente para afrontar a quien te considera débil. Precisamente la energía del triángulo de los signos regentes en tránsito, la luna y la carta de cabeza, fomentan tu inteligencia para salir de aparentes baches. Siempre te has caracterizado por ser muy creativo, utiliza esa habilidad para no quedarte atrás ante la crisis.

Energía general: eres una persona que no se asombra fácilmente, definitivamente lo que haga alguien en el presente día te mantendrán en sorpresa. Te enteraste de un secreto que no te pertenece y tus ideas se revuelven cada vez que lo recuerdas. Intenta mantener la calma, después de un tiempo pasará.

Últimamente es tu dentadura la que podría estar sufriendo alguna serie de estragos, procura mantenerla completamente en higiene para que no tengas problemáticas durante el día. Si consideras que algo no está bien, acude a un especialista, no lo dejes pasar de largo o podría tener consecuencias severas más adelante.

Has estado sintiendo durante algún tiempo que quieres hacer un proyecto, pero por alguna razón no se acomodan las cosas a tu favor. Un viejo colega te hará pensar que puedes retomar un proyecto que tendrá mucha prosperidad y no solo lo dirá por compromiso, sino con viabilidad.