Horóscopo del 8 de septiembre | Eres dueño de tu voluntad

Hoy domingo 8 de septiembre de 2019 la Luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la vibración numerológica del dos, la de la pareja y la unión sensible con otra persona. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

Si tu signo es del elemento fuego (Aries, Leo o Sagitario), lo que menos pensabas sucede felizmente, es tu tiempo de vivir, no dejes que nadie te estropee el día. Cuida esos impulsos porque podrías comprometer una relación estable enajenando a quien te ama y haciéndote lucir como alguien lleno de sospechas o dudas.

Felizmente tu carisma está en alza y cautivas con solamente mirar y hablar. ¡Adelante, no te dejes caer! La vida es ahora, en el presente, transcurre cada día y este es tu tiempo, tu momento, tu realidad. Surgen circunstancias y escenarios diferentes a los que habías pensado, pero que cuando los vivas te servirán de mucha experiencia y conocimiento, sobre todo durante estos próximos días de septiembre que estamos viviendo en estos momentos.



En el caso de los signos del elemento aire (Géminis, Libra o Acuario) descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que dispones actualmente y no te dejes arrastrar por ilusiones ni promesas de dinero. ¿Problemas? Al terminar el fin de semana todo se arreglará.