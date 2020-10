Horóscopo del 8 de octubre | Un día con la mayor prosperidad

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

08/10/2020

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 60%

Signo de influencia: Géminis en tránsito a Cáncer.

Carta del Tarot: El Mundo de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

El pronóstico del día indica que el tránsito de los signos moverá la tierra para brindarte la mayor de las energías posibles. No te sentirás distante de la fortuna, pues la carta regente indica que todo se dará con mayor prosperidad hoy. Aléjate de los malos pensamientos haciendo ejercicio o actividades al aire libre.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: con base en la carta regente y la luminosidad lunar, es imperativo señalar que hoy te sentirás mucho más protegido que antes, no harás caso a quienes intentan desviar tu atención pues tu trabajo te ha costado. Debes mantener los buenos pensamientos presentes y así saber que puedes manejar tus problemas mejor de lo que creíste.

Energía general: harás buenas relaciones públicas que te llenarán de puertas abiertas para lo que viene en el futuro. Estás a punto de presentar cosas muy novedosas a otros, quienes podrían apoyar ideas independientes para destacar de forma individual.

Tu personalidad brillará ante otros pues tienes una manera muy característica de llamar la atención, en un buen sentido de la palabra. No te sientas comprometido con quienes consideres que no son aptos para ti. Es un buen momento para permitir que la buena energía se manifieste a través de la gente que te valora.

Podrías ocasionar una buena impresión laboral, pues tienes la creatividad necesaria que te tiene preparada un par de sorpresas insospechadas.

Cuando recibes buenas noticias tu energía cambia drásticamente, e internarás sentirte mucho mejor cuando recojas los frutos de tu esfuerzo. Que no te debilite nada, menos cuando alguien intente por envidia quitarte la fortuna que has forjado.

Comportamientos dañinos que te dan mal karma, según tu signo Cargando galería

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: nuevos bríos se vislumbran al momento en el que te das cuenta de que existen una serie de personas que siempre están a la expectativa de ti.

La luminosidad lunar indica que tienes entera capacidad para resolver lo propio. Harás propuestas en tu entorno que benefician a tu familia y a pesar de no sentir que te lo agradecen, estarás satisfecho.

Energía general: algunas ocasiones te has sentido apabullado por una cantidad de personas que surgen de todos lados para criticarte o juzgarte. Sin embargo, logras ser lo suficientemente fuerte como para que te enfoques de manera correcta en tus nuevas ideas sin mirar atrás.

No te alejes de quienes creen que eres una gran persona, pues podría sorprenderte la capacidad que has tenido para mover la vida de otros solo con una palabra o consejo.

Esto hará que paulatinamente te sientas en un buen sendero, pues sin siquiera pensarlo te has convertido en un ejemplo para otros que te regresa prosperidad.

Te sientes comprometido con algunas personas a quienes prometiste trabajo, pero la situación global no ha sido precisamente próspera para cumplir promesas.

Sin embargo la buena intención que asemeja tu idea, hará que todo se ponga a favor de pronto. Tienes que ser mucho más agradecido que antes pues las cosas tomarán su curso de un momento a otro.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: contemplas la paz después del caos, al menos eso es lo que indica el tránsito de los signos que irán de Aire a Agua. Cuando en particular estos elementos se centran en limpiar todo a su paso, sales favorecido y sintiéndote en buena energía. Aprovéchala a cada instante para que liberes todo bloqueo futuro.

Energía general: harás una reunión, virtual o física, donde es necesario aclarar una serie de situaciones que te han hecho sentir juzgado.

No te preocupes si no encuentras a todos bajo el mismo acuerdo, la idea es que logres al menos externar lo que piensas y así darte cuenta, con quien estarás de ahora en adelante.

Debes sentir que perteneces a un lugar lleno de oportunidades a pesar de que en este momento no lo veas. Las distracciones están disponibles para que te desconcentres y pienses que no habrá modo ni manera en la que todo se encuentre a tu favor. Recuerda que principalmente es tu perspectiva la que hará que te enfoques en la positividad o no.

Ubicarás algunas fallas que se ponen en tu contra para lograr el éxito que estabas esperando, que la desesperación no sea un problema o no encontrarás la solución.

Hiciste hasta lo imposible por darte cuenta de dichos errores, pues generalmente eres perfeccionista. Tienes que dejar de reclamarte si quieres cambiar el giro de tu suerte.

Ritual para activar la sexualidad con tu pareja Cargando galería

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: observarás con calma el tránsito de los signos, pues se encuentran con certeza haciendo que tus pensamientos se sientan equilibrados, a partir de hoy tendrás que ser mucho más sigiloso con tus pasos.

Si el éxito quieres obtener, no te detengas ante ninguna adversidad, pues podrías lamentar el haber claudicado antes de tiempo.



Energía general: te has sentido un tanto desorientado en cuanto a emociones se refiere, intentas por todos lados acomodar tu energía sin lograrlo como realmente quieres. A pesar de como te encuentres, estarás haciendo actividades que te llenen de prosperidad y que ahuyenten los malos pensamientos de tu ser.

Particularmente te encuentras en un momento de mucha sensibilidad, has estado pensando en cortar amistades o relaciones de pareja que te indican que ya no hay mayor confianza. Independientemente de que te sientas devastado, no siempre es como piensa. Trata de aclarar las cosas con quien pienses que vale la pena.

Después de que insististe con mucha energía positiva el atraer la atención de alguien importante, pondrá barreras para no dejarte crecer.

Sin que tengas que preocuparte realmente, después de un tiempo del rechazo, verá el éxito que has obtenido por tu propia cuenta. Ese será el momento justo de no darle entrada a quien no estuvo en tus batallas.

MENSAJE DEL NIÑO PRODIGIO:

Estarás muy sensible