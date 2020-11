Horóscopo del 8 de noviembre | Lucha por tus ideales

No te dejes engañar por cualquiera pues hoy Neptuno está retrogrado, las falsas palabras podrían encontrarse en tu andar.

El número cinco se encuentra en vigencia, pues es un momento en donde todo aquello que no te funcionaría en el pasado, hoy tenga amplias posibilidades para que fuese éxito.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : en algunas ocasiones podrías haber hecho algunas cosas de buena intención, pero con honestidad, no le habría caído en gracia a algunos cuantos.

Ahora mejor que nunca ponte a prueba, la competencia en todos los aspectos se encontraría al alza. Procura que la energía del sextil entre la Luna y Mercurio te favorezca y no lo contrario. Es buen momento para permitir que la armonía se instale en ti por un buen momento.

Cumple con lo que te corresponde y tendrías todo a favor, posiblemente es el cinco en regencia como número mágico el que te haría sentirte en calma de pronto. Proponte retomar el rumbo de tu economía, si por alguna razón no habrías sentido la fortuna del día, hoy es cuando.

Energía general: es importante, mucho más que en otros días, que generes vitalidad, energía plena y revolucionaria. Posiblemente tendrías actividades propias de mucho movimiento durante el día y para no fallar, podrías estar preparado para poder vencer lo que sea necesario en retos.

Podrías recordar que el peor enemigo para ti, es quien está frente a tu espejo, el libre albedrío tendría una intervención mucho más armoniosa gracias a la conjunción entre la Luna y Mercurio. No te irías a los extremos si encontrarías de pronto, esas ganas de triunfar que habrían estado dormidas.

Que los problemas externos no sean motivo para que sientas que estás perdido económicamente, es un buen momento para que todo se sienta mucho mejor para ti, al menos financieramente hablando.

Cuando un número cinco estaría presente, se pretende comprender todo a tu favor y no a la inversa, la fortuna estaría más cercana de lo que imaginas.

Podría a veces parecer impresionante que la regencia de un número, como hoy la del cinco, estuviera haciendo que todo se sienta en mejoría, de la noche a la mañana. No te sientas deslindado de lo que en apariencia has forjado para obtener dichos logros, lo mereces sin duda.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: una conjunción entre la Luna y Mercurio podría atraerte como imán hacia la libertad de expresión, es decir que probablemente estarías poniendo todo a tu favor de la noche a la mañana. Que no te abrume la cortesía de otros, es probable que no todos fuesen honestos, pero no está de más recibir algunas motivaciones externas.