Horóscopo del 8 de mayo | Es el tiempo del estudio, la investigación y del conocimiento

En el caso del elemento tierra, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, sé parco con tus palabras y no prometas lo imposible, más bien mantén tu mesura y circunspección. Aunque te sientas muy emocionado y deseoso de comprarle el mundo entero a tu pareja, contrólate y obra de una forma más realista. Planta bien los pies sobre la tierra al mejor estilo de tu elemento tierra a la hora de tomar tus decisiones sentimentales. Si estás de cumpleaños se augura una visita inesperada que te alegrará profundamente y contribuirá a que puedas adaptar tus planes del próximo fin de semana en otra dirección, más divertida y menos rígida. En este período astral recibirás buenas vibraciones planetarias en tu salud si has estado sufriendo de dolores en las articulaciones, como artritis o reuma o te has caído al caminar, correr o practicar algún deporte y te has lesionado músculos o huesos. Es tu ciclo ideal para intentar nuevos tratamientos médicos y explorar vías alternativas de curación no tradicionales.