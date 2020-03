Horóscopo del 8 de marzo | Vive ese amor dentro de ti

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, aplica tu iniciativa y aprovecha ciento por ciento el impacto de la Luna en tránsito unida a la acción de Venus, directo. No temas asumir un nuevo cargo que te dará más dinero dentro de muy poco tiempo.

Lo mismo se aplica al amor ya que en estos días más que en otros vas a recibir muestras de afecto y cariño de quien pensaste se había olvidado de ti, lo cual no ha sido así y saberlo te dará gran regocijo.

No obstante, si te interesa la compañía de esa persona accede. Estás ahora en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo.

Sin embargo, mucho cuidado con los embates de Mercurio retrógrado pues un compañero o vecino muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción. No le hagas caso y te evitarás mayores complicaciones, y sobre todo no exageres ni saques las cosas fuera de proporción.

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no te impacientes si algo no te sale como tienes planeado o si quien menos piensa te deja esperando o no cumple una promesa, recuerda que aún, hasta el día 10, Mercurio estará retrógrado en un signo de tu elemento