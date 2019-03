Horóscopo del 8 de marzo | Una energía peculiar de yin y yang

En el caso de los signos telúricos, o sea, del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo o Capricornio, si te sientes atraído hacia una persona no empieces a hurgar las razones ni los por qué. El amor surge, y la mayoría de las veces no tiene explicación. Tratar de comprender un sentimiento así podría confundirte, simplemente vívelo, disfrútalo y no te estés cuestionando por qué lo sientes, cuánto tiempo te sentirás así, si durará mucho o poco ya que esas preguntas lejos de ayudarte a vivir tu realidad, te entristecen.