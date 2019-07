Horóscopo del 8 de julio | Prevalece la armonía

Este lunes 8 de julio de 2019 la Luna se está moviendo al signo de Libra y estamos en la vibración del nueve, la que completa y cierra un ciclo. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y los planetoides Ceres y Plutón están retrógrados.

Los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están bien auspiciados. Aprovecha esta buena energía para poner a funcionar a plenitud tu capacidad y también para tratar de pasar más calidad de tiempo con tu familia o buenos amigos, esa inyección de afecto te hace mucho bien.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, encontrarás soluciones adecuadas a los problemas sentimentales presentes. Con una buena dosis de comprensión y tolerancia podrás dejar atrás las peleas y los malentendido que pudieron presentarse tal vez como consecuencia de una mala comunicación, un ramalazo de Mercurio retrógrado.

Tu vida se encuentra ahora en un momento muy significativo que influirá notablemente en tu relación. Aparta tiempo para tus ejercicios y tu actividad física porque estás necesitando ese aliciente y distracción mental. Repondrás energías y lograrás mantener en buen estado tu salud. Trata de seguir un régimen de vida que sea más saludable.



En el caso de los signos del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, En el sector laboral de tu horóscopo estás recibiendo una magnífica influencia la cual no sólo te permitirá prosperar económicamente sino también recibir los reconocimientos y honores a los que eres acreedor en tu trabajo cotidiano.

Un cambio astral a tu alrededor te inclina a un viaje prometedor y a partir de hoy tu horóscopo se mueve hacia un sendero muy positivo de triunfos económicos, aunque deberás superar ciertos escollos para lograr salir adelante totalmente pues el tránsito retrógrado de Mercurio te lo exige. No se trata de algo catastrófico ni mucho menos, lo puedes comparar al acto de abrir una puerta, si tienes la llave la abres sin dificultad, si no la tienes debes forzarla, buscar un cerrajero, inclusive romperla, pero si tu voluntad es entrar, entras, lo único es que en el caso de la llave es más fácil. Mercurio retrógrado significa que no tienes esa llave y debes esforzarte más.

Si eres nativo del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, no te guíes por chismes y toma tus propias decisiones. Si eres prudente no habrá nada que lamentar ¡al contrario! No siempre tienes la razón, y a veces, aún teniéndola, es menester ceder con tal de mantener la armonía y seguir disfrutando una buena relación.

Se te presentarán ocasiones de demostrar tus conocimientos y talento en una gestión nueva en la cual se necesitan personas con tu experiencia. Ese salto laboral te ayudará y producirá un aumento de tus ingresos económicos durante esta etapa inicial del segundo semestre del año2019 que estamos viviendo.



Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado, y disfruta la vida. Será mejor para ambos, si el asunto es serio entonces hay que hablar con claridad, pero escogiendo bien las palabras pues ahora la comunicación se dificulta debido al tránsito retrógrado del planeta Mercurio.

No hay motivos para inquietarte por algunos malestares súbitos ya que con la tensión de estos días los nervios están en un estado de excitación perenne y puedes sentirte indispuesto sin razón aparente. Toma las cosas con calma.

