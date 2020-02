Horóscopo del 8 de febrero | Te darás cuenta de muchas cosas

Si estás en una ocupación estable cuídala, no malgastes tiempo ni energía en cuestiones ajenas a tu trabajo cuando estés en el mismo. Estarás recibiendo señales que si las ponemos a funcionar representarán un magnífico cambio positivo en este mes de febrero que estamos viviendo.

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, esta etapa del plenilunio que se está aproximando será muy alentadora para ti, básicamente dentro del terreno amoroso porque descubres que no estabas errado al poner tus ojos y tu corazón en esa persona que merece tu cariño y afecto. Sin embargo, antes de tomar una decisión definitiva, espera un poco y luego actúa como debe ser.

Aprovecha este fin de semana de luna llena, si no tienes pareja, para ir a algún sitio público donde haya mucho movimiento, un baile, fiesta, actividad social en la que interactúes con otras personas y surja la posibilidad de un romance, una incursión dentro de un terreno sentimental que hasta ahora no habías explorado.

Si tu elemento es Tauro, Virgo o Capricornio, o sea, telúrico , entonces hoy sábado no te impacientes si te ves envuelto en una situación emocional con alguien de tu pasado que no te conviene recordar pues ahora todo se está renovando en tu vida.

En estos momentos podrías estar muy ansioso debido a circunstancias externas y esto repercutiría negativamente en tu salud si no atiendes bien las indicaciones de tus médicos o rompes un estilo de vida que te está resultado positivo.

En cuestiones de trabajo no te amilanes si algo no transcurre de la manera planeada y toma lo que ahora se te está ofreciendo aunque no sea totalmente de tu agrado ni te estén pagando lo que mereces, ve pensando en ese empleo como algo temporal y transitorio.