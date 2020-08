Horóscopo del 8 de agosto | Tendrás oportunidades para hacer los cambios que quieres

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Probablemente surjan oportunidades para realizar cambios rotundos, principalmente respecto a temas laborales. Es la luna la que mayormente influirá en ti, pero como un mensaje de prosperidad y no negativo. Es un día de mucho movimiento, pero sin lugar a dudas saldrás adelante antes de que el día concluya.

AMOR Evita generar confusión con tu pareja sobre todo si te encuentras casado. A veces por más que quieras generar alivio con algunas palabras graciosas, no son tan prósperas dependiendo del humor de la otra persona. Esto, principalmente en un día como hoy, donde el 8 en sí hace de las suyas para influir tajantemente y de manera revuelta sobre todos.

SALUD La mejor recomendación que hoy recibes para tu salud, se encuentra en el descanso, pues durante la semana presente te has esforzado con fuerza para mantenerte activo, pero el cuerpo cobra facturas cuando no le das el espacio suficiente entre lo laboral y lo físico.

Has mantenido a pesar de las causas ajenas a ti, una buena administración de tus bienes, probablemente accedas a ayudar a alguien de tu familia y a pesar de que en principio no te encuentras convencido, al final habrá satisfacción por dicha decisión.

AMOR Momentáneamente querrás hacer cosas de manera individual a pesar de estar en pareja, pero con alta probabilidad no se preste el día.

Confía en que las cargas que hoy sientes, serán las recompensas de mañana y que probablemente si tu pareja no está aportando lo que quieres, pongas un receso para tomar vuelo nuevamente.

Si te encuentras soltero, no será necesario que retomes la búsqueda de una pareja y menos hoy, pues te concentras en lograr otros objetivos antes que éste.

DINERO Estarás en júbilo, a pesar de que es un día lleno de incertidumbre respecto a tus emociones. Por otro lado recibes la bendición de nuevas entradas de dinero que harán que un proyecto en particular para adquirir bienes inmuebles, sea un hecho de un día para otro.

Confía en que tu dinero se invertirá en algo que te hará sentir motivado para no dejar atrás los sueños que puedes alcanzar sobre fortuna y abundancia.

TRABAJO Durante algunas horas sentirás que tu trabajo es excesivo, pero cuando volteas a ver tu cartera, se pasará la sensación de inmediato. Es un día próspero sin lugar a dudas, ya que la palabra agilidad se encontrará presente estés o no trabajando, esto significa que ya sea intelectual o físicamente, harás que en tu trabajo te den el reconocimiento merecido o en un proyecto llegue un cliente que cambiará tu rumbo en prosperidad.

Si estás en pareja es complicado para ti pues quizá sientas que aún existe atracción, a pesar de que sepas que no es la persona indicada para ti. No obstante logras vencer el obstáculo para sentirte libre y cortar de tajo a quien no vibra más en tu energía.