Horóscopo del 8 de abril | Cuidado con chismes y tus palabras

Si tu signo es del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario no te empecines tratando de hacer las cosas a tu manera y razona con los demás, tú sabes cómo hacerlo, pero a veces tu espontaneidad característica del elemento fuego suele entrar en conflicto con los demás que no ven las cosas como tú o tienen otras prioridades diferentes a las tuyas. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica. Mientras tanto, tu actitud debe ser cautelosa y discreta para evitar suscitar sentimientos negativos.

Si tu elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, ¡cuidado con las promesas! No creas todo lo que escuches este lunes, sé muy objetivo en todo. Esta semana que está comenzando confía más en tu intuición y guíate por lo que sientas interiormente, pero no des crédito a las promesas que te hagan en este día ya que hay ciertas personas exageradas que por congraciarse contigo son capaces de mentir o prometer lo que no podrán cumplir. Estás en tu etapa de las realizaciones sentimentales y en cuanto a lo que no termina de llegar a tu vida no te desalientes, ocurrirá en el momento preciso.