Horóscopo del 7 de septiembre | Sentirás que comienzas de nuevo

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : constantemente te has sentido en un momento en el que no encuentras paz, tranquilidad o satisfacción. Es también la energía de todo lo que está haciendo la influencia lunar en estos últimos días. Para ti, como signo de tierra, encontrarás un nuevo proyecto que te hará motivarte y ahora sentirte que dejas todo lo negativo atrás.

Energía general: en cuanto a relaciones personales, es importante que siempre tomes en cuenta tus deseos antes que alguien quiere invadirlos. Probablemente exista una persona que constantemente está insistiendo en que cambies tu forma de ser. Tendrás los argumentos para decirle el por qué no lo harás.

Te fijarás un cometido y un objetivo claro de tal manera que prácticamente invertirás día y noche para poder conseguirlo. Es un muy buen augurio, habías estado sintiendo que nada te motiva o que no existían las suficientes cosas a tu alrededor para sentir que podías salir adelante.

Contemplas que tu dinero y tu fortuna van juntos y de la mano hacia tu crecimiento. Has estado sintiendo algunos dolores de cabeza por estar presionándote constantemente hacia tus metas y lograrlos en menor tiempo. Recuerda también que si no liberas tus pensamientos podrías atentar contra tu salud.



SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: la carta de la justicia de cabeza está indicando que definitivamente estás en un momento que podrías pelear con familiares sobre todo padre, madre o personajes que representen cómo alguien de autoridad, debido a que tú has tenido la capacidad de salir adelante por tu propia cuenta. Pretenden que una persona que no ha hecho prácticamente nada de su vida, tú lo guíes, lo orientes o lo rescates, cuando no es tu responsabilidad.