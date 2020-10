Horóscopo del 7 de octubre | Tu energía se mueve constantemente

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

07/10/2020

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 69%

Signo de influencia: Géminis.

Carta del Tarot: La Luna de Cabeza

PRONÓSTICO DEL DÍA

Notarás la diferencia entre los días pasados al presente pues los cambios energéticos, hacen que constantemente se mueva tu energía, es un buen día para que ejerzas tu palabra como pocas veces.

Si tienes que litigar, hacer que un documento legal se dé o bien pensar en pelear por lo que te pertenece, este será el momento.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: por mucho que no parezca, estás siempre bajo la intervención energética constante que hace que al menos por este día te sientas con la espada desenvainada.

Harás lo que sea posible para que nadie atente contra ti. Requieres ayuda de pronto pero no por ello serás menos ante un adversario.

Energía general: ocurrirá que después de algún tiempo no te sientas cómodo con nadie, por supuesto que son etapas y no dura para siempre, pero al menos el presente día se mantiene constante sobre una ligera irritabilidad que lograrás superar, cuando menos te des cuenta.

Pondrás un alto de pronto y eso te hace sentir que tienes las herramientas necesarias para que nadie te genere adversidades de pronto.

Es un buen momento para defenderte, a veces piensas que las personas han sido demasiado abusivas contigo y quizá no te equivocas. Pero no debes permanecer en energías de queja o evitarás que todo salga mejor para ti.

Insistirás en que un proyecto será bueno toda vez que alguien te crea, pero para ello tienes las puertas cerradas, como generalmente sucede.

No te sientas en desventaja que tu persistencia es fundamental, cuando peor te sientas, mejor saldrá todo para ti y ahí es donde te tienes que afianzar sin importar lo que sientas.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: para ti la influencia de la carta regente y géminis, se vendrá una serie de retos que no permitirás que te venzan. Es un día que en apariencia no se encuentra tan prospero, pero depende de que perspectiva tienes para salir de las adversidades. Los errores que has cometido ahora se cierran en un ciclo y te sientes reforzado.

Energía general: pretendes ser mucho mejor persona a pesar de la experiencia, quiere decir que no tienes a veces las fuerzas para continuar con nimiedades. Algunas personas son tajantes e insolentes cuando menos lo has pensado, pero tienes con seguridad el aliento que te ayuda a no claudicar en momentos claves.

Concéntrate en no claudicar, mucho menos en este día, tu energía debe elevarse lo más que pueda o entonces te encontrarás con personas que son esponjas y querrán absorber todo de ti.

A veces visualizas tu vida como una carrera interminable, pero te darás cuenta de las ventajas que surgirán de pronto para que valga la pena todo lo que emprendes.

Estarás fuera de jugada por un momento, pues has sentido que tus ideas no han fluido como deben ser. Sin embargo encontrarás las herramientas necesarias que te den la oportunidad de no sentirte negativo a pesar de que la fortuna no se convierta en tu mejor aliada por el momento. Reconfórtate con una buena plática con gente cercana para reacomodar tus ideas.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: se compagina Géminis contigo para llenarte de prosperidad en un día adverso, no te sientas en desventaja porque algunas personas no se encuentren de acuerdo contigo. Siempre debes tener en cuenta que lo que opinan otros será útil para ti, dependiendo de quien venga el consejo.

Energía general: tendrás nuevas amistades que son mucho más compatibles contigo, estuviste cerca de alguien que quería ser sumamente abusivo contigo, pero te ilumina un ángel que hará que no claudiques ante nadie.

Sentirás que es un lujo al ser invitado por una persona que en apariencia es feliz y se mantiene entero ante las adversidades. Resulta ser un ejemplo para ti y lo seguirás como maestro. Por ello te sientes con fuerza para demostrar que tu ánimo se levante.

Nada te faltará desde este momento, pues tuviste todo a tu favor y ahora será mucho mejor, la fortuna está de tu lado y alargaras tu energía. Será siempre favorable atender tus peticiones cuando creas que es necesario seguir tu instinto. No te creas todo lo que te dicen, son las frustraciones de otros actuando mientras tú pintas para la prosperidad.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: la luna hará una regencia mucho más imponente en tu energía, que cualquiera de los demás elementos. Indica que incluso sentirás mareos ligeros, como si tuvieras vértigo, pero es la depuración pertinente a tu equilibrio que de pronto se manifiesta de ese modo.

Energía general: no tienes porque comprender la actitud de los demás a pesar de que te parezca hostil y quisieras ayudar. En realidad no siempre puedes estar a merced de todos, te has desenvuelto como un ser independiente y como tal tendrás la fortaleza de seguir adelante.

Algunas contradicciones están surgiendo para ti, pero después de un tiempo se ponen en calma para que no te enfrasques en energías que estén llenas de negatividad. No es buen momento para quejarte o sentir que estarás en adversidades siempre. Si eres lo suficientemente inteligente, sabrás que las personas que se alejan de ti ya no están en tu misma vibración.

El dinero, la fortuna y el trabajo, no serán un problema, por el contrario tendrás que ser mucho más amable con otros que no tengan lo que tú. Debes ser mucho más consecuente con quienes no tienen pues la vida te llenará por multiplicado todo lo que des de corazón.

