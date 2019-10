Horóscopo del 7 de octubre | Entenderás mejor a tu pareja

Es posible que no te sientas bien del todo en tu empleo actual, pero aún no ha llegado el momento para dejar lo que tienes ya que existen aún muchas posibilidades de progreso dentro de tu trabajo presente y las nuevas responsabilidades a punto de asumir.

Quien no toma riesgos, enmohece, pero tampoco se trata de obrar impulsivamente, sino de actuar inteligentemente. Empiezas una temporada muy interesante en tu vida amorosa y social pues la influencia de ente Venus en un tránsito directo te hará ver la realidad con una perspectiva diferente. Si te has preocupado por falta de recursos dentro de pocos días recibes una agradable sorpresa en la cual hay dinero, lo único que se requiere de ti es evitar confrontaciones y no enredarte en nada que pueda causarte contratiempos ulteriores.

Si eres nativo del elemento tierra , Tauro, Virgo o Capricornio, actúa con discreción y no exteriorices públicamente tus sentimientos si te han colocado en alguna posición envidiable o te han prometido un ascenso laboral. En el amor hay una noticia que te llenará de alegría ¿un niño en la familia? Surgirán oportunidades para reconciliarte, si hubo problemas, o iniciar una relación, si estás en esa disposición. No dejes pasarlas y aprovéchalas intensamente porque el amor llega y se va con rapidez.

Ten cuidado si tienes pareja porque podrías estar al borde de un acto de infidelidad sin proponértelo, sólo por seguir el juego o dar celos, algo que no conviene durante este ciclo planetario. Hay un período positivo de salud en tu horóscopo. Se reactivan mecanismos sanadores y si has estado padeciendo de trastornos nerviosos o saltos en el estómago te sientes mejor. No olvides ir realizando tus propósitos de salud para el resto del trimestre. No dejes que te tome la noche.