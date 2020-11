Horóscopo del 7 de noviembre | Un sábado de tranquilidad e igualdad

Por otro lado estaría el tránsito de los signos de Cáncer a Leo, haciendo que todo se mejore para ti de pronto. Si bien no todo puede ser color de rosa, si podría sentirse en mejoría sin duda. No olvides a la Luna que tiene su luminosidad menguante, haciendo que te orientes del mejor modo hacia la inteligencia y congruencia.

Energía general: es posible que tuvieras noticias de una persona que haya sido hostil contigo y que por ahora no tiene sentido el saber de su energía, pero es un buen momento para que encuentres en el buen deseo, el mandarle luz, posiblemente el tránsito de los signos de Cáncer a Leo, traería noticas certeras de que no la esté pasando tan bien como aparenta.

Energía general: no te desgastes por unas simples palabras al aire, compórtate de la mejor manera con quienes se sientan en frustraciones, recuerda que hablan desde su experiencia y no es personal.

Energía general: siembra para cosechar, quiere decir que has estado en bienestar pero no habrías sabido mantenerlo. Es quizá la Luna la que hiciera ligeros estragos en tus decisiones, pero no por ello encuentras justificaciones en todo lo que te rodea.

El número cuatro entra en regencia y con él una buena nueva sobre un proyecto que no habrías concluido en el pasado. Si has estado esperando, una noticia, entrevista o conciliación para que inicies una nueva labor afortunada, hoy podría ser el día en el que salgas mejor que nunca.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: te habrías sobrecargado de una serie de ideas que no te corresponden, lamentablemente la Luna mueve la marea para detenerte y hacer que pienses que no todo podría salir positivo si así fuera el caso. Recurre a un buen amigo que te oriente pronto, así podrías concluir tu día de la mejor manera.

Energía general: podrías ser titular o albacea de alguien, esto es por la seguridad y confianza que tienen sobre ti. En definitiva, tu opinión es sumamente valiosa, recupera tu confianza y evita que todo se ponga en tu contra con la energía plena de la conjunción entre Neptuno y Júpiter.

No te quedes con las ganas de decir lo que piensas y haces, es muy probable que tengas que hacer valer tu palabra mejor que antes. Hoy el tránsito de los signos haría que todo se ponga a favor de tus caminos, te encantaría recibir buenas noticas y por ello estarías engalanado con ello.

Recarga tu energía, estás de la mejor manera posible para evitar tragedias laborales o financieras, tienes el número cuatro a tu favor, que sin lugar a dudas estaría haciendo que te ilumine la fortuna, pues tendrías noticias buenas sobre lo que has hecho de un tiempo a la fecha. Recupera tu economía y celébralo de la mejor manera