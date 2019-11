Horóscopo del 7 de noviembre | Hora de tomar un descanso

Cuida no involucrar tus amores pasados en un contexto que podría causar tensiones porque ahora lo que se presenta en tu vida es para enseñarte a ser más realista y vivir con mayor intensidad tu presente, no lo olvides, este será un fin de semana muy divertido, como corresponde a la vibración de hoy.



Si eres nativo de un signo de fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, si dejas pendiente asuntos laborales no podrás descansar tranquilo en tu casa y el fin de semana te verías cargado de trabajo. Concentra todos tus esfuerzos en la realización de una tarea y no te des por vencido hasta que la hayas concluido. Hay ciertos proyectos económicos que no pueden realizarse enseguida así que lo más sabio es posponerlos, mirarlos a través de una perspectiva realista y tratar de resolver ahora las cuestiones urgentes dejando para más adelante las secundarias.