Horóscopo del 7 de mayo | Una luna llena muy especial

Para los nativos del elemento aire , es decir Géminis, Libra o Acuario, tu salud emocional depende de tu actitud hacia las cosas. No te dejes arrastrar a las pasiones negativas pues ahora puedes lograr todo lo que has deseado en la vida, si te mantienes alejado de chismes y personas enojosas.

Una idea feliz o un encuentro de última hora te pondrá en control de una posición laboral ventajosa. No te desalientes ni intimides si escuchas rumores de cesantías, despidos o cierres de empresas. Sigue haciendo tus cosas porque así te irá mejor en todos los aspectos.

El dinero que estás recibiendo por diferentes vías aumentará paulatinamente, aunque en estos días posiblemente se presenten gastos inesperados que debas afrontar enseguida. No te atolondres, haz cada cosa en su tiempo y verás como resuelves las situaciones más difíciles.

Debes ser cauto porque muchas personas se te van a acercar prometiéndote cosas que no podrán cumplir, ya bien sea porque son demasiado ilusos o porque no están bien intencionados. Si les crees, en el orden emocional, económico o laboral y no miras la realidad con los pies bien plantados sobre la tierra podrías cometer errores de juicio.