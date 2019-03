Horóscopo del 7 de marzo | Momento de acciones impulsivas

Este es un día que parece específicamente diseñado para que puedas disfrutar tu relación y gozar plenamente lo que la vida te ofrece. Tu encanto natural se acentúa y si estás soltero o soltera ahora te llega un tono de independencia que te vivifica, realmente no te importa tanto tener o no tener una pareja.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, estás en un proceso regenerativo total que te ayudará a recuperar tu salud si tuviste problemas asociados con tus vías respiratorias en estos días pasados. Se augura una fase de revitalización total. Hay buenas noticias en el sector laboral para quienes están vinculados a trabajos con el extranjero, negocios de compra y venta y para los que se dedican a inversiones por cuenta propia. Las perspectivas son excelentes. En el plano sentimental todo marchará bien si controlas tu lengua, pues con Mercurio retrógrado tiendes a hablar lo que no debes, su eres prudente no tendrás problemas.

En el caso de los nativos del elemento tierra, los telúricos Tauro, Virgo o Capricornio, muy pronto habrá ingresos que te llegarán en el mejor momento, por eso es vital que no te precipites y empieces a comprar cosas que luego no necesitas. Este es tu tiempo de la experiencia, aprovecha lo que aprendiste el año pasado por esta época para no repetir los mismos errores. Por otra parte, este será un día transformador en tu realidad sentimental, el amor y la pasión están ahora tomados de las manos y lo que suceda irá allanando el camino para la preparación del equinoccio de marzo dentro de unos días que revitalizará y transformará tu realidad de una manera tangible y directa.