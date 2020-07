Horóscopo del 7 de julio | Llega un tiempo de cerrar ciclos y resolver situaciones

SI tú eres del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario este un día en el que debes terminar todas esas cosas que has dejado pendiente para otro día, ya que la circunstancia que se presenta ahora con la Luna en Acuario hace que estés muy ávido de hacer cosas, de resolver situaciones, pero si no te organizas desde temprano, podrías tener dificultades.

En el plano sentimental se está ya perfilando un acuerdo maravilloso, algo que parecía muy difícil ahora deja de serlo, este es el momento en el que debes de mandar esa carta, comunicarte con esa persona, ponerte en contacto con esa persona y seres queridos que tú tienes a tu lado o están un poco lejos pero que no los has estado atendiendo.

Si eres de un signo del elemento tierra , Tauro, Virgo o Capricornio, ahora Saturno está en uno de tus signos y es muy importante que no te apresures a tomar decisiones drásticas, como puede ser renunciar a un trabajo, iniciar una relación nueva, mudarte, esto no te conviene. Sin embargo, en el plano emocional, te sentirás más seguro y tranquilo de qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a resolver. Así que atiende a todas esas intuiciones que te están llegando y verás como en poco tiempo vas a resolver lo que hasta ahora te parecía imposible.

Si eres de un signo del elemento aire , o sea Géminis, Libra o Acuario, este es un martes en el que la Luna en uno de tus signos estás muy emocional pero también muy intuitivo y eso es fabuloso ya que estás en el plano de resolver cosas que hasta ahora te parecía imposible, inclusive, una cuestión económica que te había estando vueltas y no sabías cómo se iba a solucionar, ahora empieza a vislumbrase de una forma estupenda.

Finalmente, si eres una persona del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, con la Luna en el elemento aire y la vibración de nueve, hay dos cosas interesantes en este martes, la primera es que en horas dela mañana te asombrarán mensajes o avisos de personas que hacía tiempo no veías y que están buscando entrar en contacto contigo nuevamente, atiéndelos, porque si en una de ellas hubo un romance ahora se puede repetir, no creas eso de que segundas partes no son buenas, en tu caso sí lo serán. En la parte económica, prepárate para lo mejor.