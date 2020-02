Horóscopo del 7 de febrero | Es tiempo de echar a andar esos recursos íntimos

Hoy viernes 7 de febrero de 2020, la Luna transita por el signo de Leo en la vibración numerológica del cuatro, que indica la base de la pirámide, la solidez y consolidación. Todos los planetas están directos y hoy se inicia el tránsito del planeta Venus por Aries, 0 sea, termina su recorrido por Piscis y esta combinación de planetas indica un fin de semana fuera de lo común para todos en general, pero con singulares características según la naturaleza de tu signo y elemento zodiacales.

Amaneces en un tono muy excitante pues el tránsito de Venus y la Luna asociados con Mercurio actúa acentuando tu imaginación. Es tiempo de echar a andar esos recursos íntimos que has estado dejando latentes sin haberlos expresado.





Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, el tránsito de Venus, planeta del amor, a un signo de tu elemento es lo mejor que podía sucederte en este momento. Si tuviste una experiencia amorosa negativa no te cierres al amor porque cada aventura es diferente y todas las personas no son iguales. Los fracasos no existen, no lo olvides.

Por otra parte, el tono imperante este día es de consolidación –estamos bajo el efluvio numerológico del cuatro, la solidez-, así que no vaciles a la hora de efectuar esos pagos y balancear tu presupuesto.

No te guíes por apariencias, oye tu voz interior y actúa resueltamente. Este día es muy importante para tu vida amorosa porque deberás tomar ciertas decisiones al estar dentro de la esfera de influencia de Venus por tu elemento que tiende a volverte impulsivo y precipitado.



Si tu elemento es Tauro, Virgo o Capricornio, o sea, telúrico, entonces hoy viernes esquiva y elude a esos compañeros de trabajo nada positivos que se acercan con comentarios negativos y chismes. Si les prestas atención además de perturbarte estarías dándole demasiada importancia y malgastando tu energía en cuestiones de poca monta lo cual te alejaría de tus metas laborales de esta temporada.

Si estás aguardando alguna respuesta relacionada con una solicitud de préstamos o algo legal ahora llegarán noticias. Ha comenzado un ciclo de buenas perspectivas económicas sobre todo asociadas a viajes y a reconocimientos profesionales.

Si estás aún desocupado no te inquietes porque ahora con los movimientos planetarios directos que están incidiendo en tu elemento notarás como te sientes cada día más inspirado y con la fuerza de voluntad necesaria para hacer lo que debes hacer y hacerlo bien, de una manera que a ti mismo será el primero en sorprender.





Si eres nativo del elemento aire, tal como Géminis, Libra o Acuario, durante esta etapa de tránsitos planetarios importantes todo lo que has estado deseando tiende a materializarse y ahora, con la energía que procede de Mercurio y Venus tu personalidad se envuelve con un aura de ternura.

Logras con tus gestos, palabras e intenciones poner las cosas en su sitio y restaurar la armonía doméstica. A las personas negativas y envidiosas, no les des entrada en tu vida, recuerda que estás viviendo un ciclo muy importante para ti y no debes permitir que otros ocupen el lugar que con tanto esfuerzo te has ganado. La energía cósmica que estás recibiendo ahora te impulsa a vivir con más intensidad.



Finalmente, si tu signo es del elemento agua, o sea, Cáncer, Escorpión o Piscis, es probable que eso que sientes por cierta persona no sea amor, sino interés sexual pasajero. Antes de comprometerte seriamente habla con tu corazón, recuerda que hoy viernes el planeta del amor se ha movido al elemento fuego lo cual impacta de forma intensa a todos los signos en el horóscopo y en tu caso aún más por la sensibilidad que caracteriza a tu elemento agua y además por el tránsito de Mercurio en Piscis desde el pasado lunes, todo lo cual extiende un aura de imprevisibilidad y precipitación en tu vida.

Por otra parte, en este ciclo planetario tiendes a estar demasiado iluso y cualquiera puede llegar a tu lado ofreciendo cosas que no pueden cumplir. No te ilusiones por promesas de empleo si no has visto algo concreto.

