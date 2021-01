Horóscopo del 7 de enero | Tus planes podrían cambiar

El tránsito de Libra a Escorpión comienza, mientras la Luna sigue menguante, lo que quiere decir que no solo simbólicamente, sino realmente podrías recibir una recompensa por tus acciones pasadas.

Es momento de recibir al número cuatro hoy, pues probablemente todo lo que no contemplabas, se hace un hecho y para no tomarte desprevenido, podrías comenzar por hacer las cosas como percibes y no solo por cómo te dicen.