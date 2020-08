Horóscopo del 7 de agosto | Te rodea un aura de conquista

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 85%

Signo de influencia: Piscis en transición a Aries.

Carta del Tarot: La Torre.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Es un día lleno de retos, aquellos en los que la luna y la transición lunar generan un caos que pronto llevará a la tranquilidad, pero en general no pinta un día fácil. El mundo esta atravesando por situaciones de depuración muy profundas, por eso los movimientos universales, intenta sanarse con base en sacudidas globales además de la obvia. Pero no te preocupes, dependerá de la manera en la que lo tomes, y ya vivirás con mayor tranquilidad y paciencia.



SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Los cambios que se encuentran en presencia de crecimiento para la Tierra se ven reflejados debido a la transición lunar, no parecería tajante, pero debemos de ser conscientes que el aprendizaje es extenso y podrás enfocarte como un signo que tiene habilidades para resolver situaciones emergentes, con facilidad y sin dudas.

AMOR

Hoy serás guía de tu pareja, de tu familia o de personas sumamente cercanas, pues tu capacidad para resolver a brevedad lo que suceda en la naturaleza, será fundamental para fomentar vida y amor en otros, a través de la calma y la diversión que a pesar de ser contradictorio, en realidad es parte de tu personalidad, lo cual te llena de creatividad para estar al servicio de otros.

SALUD

Al principio te sientes confundido, pues las experiencias que resuelves para otros, golpean tu estabilidad física, pero dada tu intención en amor por otros, la vida te muestra la oportunidad para darte las herramientas y no permitir que las enfermedades físicas apaguen lo que irradias. Eres muy inteligente y tienes el ingenio suficiente para no permitir que el exterior te aplaste.

DINERO

Eres una expresión de conocimiento en varios aspectos y los utilizarás en armonía con tu creatividad, a pesar de que eres electivo para trabajar sobre un camino forjado de esperanzas sobre todo económicas, permitirás que todo lo que eres brille a través de tus logros en diversos rubros. No te has resistido al cambio, por ello tu dinero fluye y hoy no es la excepción, el dinero no se detendrá ante ti.

TRABAJO

La libertad fluye a través de ti, pues por alguna razón tienes el don del enfoque. Es decir que una vez que tienes un objetivo, pocas veces fallas en hacer las acciones correspondientes en conexión con las labores que hagas. Utilizas mucho las palabras para que las intenciones en las que pones empeño fortalezcan tu trabajo día con día.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Como signo de fuego, cuentas con el ingenio para no permitir que la carta regente te detenga y te incite a las adversidades. El fuego renueva y las motivaciones y disciplinas que siempre tienes en mente hacen que la luna se conecte contigo sobre la persistencia y la gracia para tener el compromiso con cualquier cosa que se te presente.

AMOR

Eres un imán en este momento para la buena fortuna en el amor. Por ello, sin importar que tu pareja sienta que no le prestas la suficiente atención para sentirse en amor, abres las posibilidades de reestablecer tus propósitos y no recurrir a energías bajas sobre todo en un día tan lleno de incertidumbre que pueda abrir puerta a discusiones. Para las personas que son solteras, tienes en conciencia que por el momento no te interesa asumir el riesgo de tomar una relación seria pues estás en crecimiento.

SALUD

Abres la oportunidad para compartir conocimiento de recetas de salud con otros, pues estás convencido de que hoy nadie te robará la salud, sin importar los padecimientos que se acerquen a ti. Afortunadamente para ti, ese enfoque te está llevando a generar bienestar y has aprendido a no claudicar por eso quieres mostrar a otros cómo lograste el cambio que te brindó la salud hoy.



DINERO

Le has dado la bienvenida a la abundancia y a la riqueza, pues dedicaste todo tu poder para que tu pensamiento sea recurrente y constante. En lo más profundo de ti, dicha confianza te brinda seguridad, poder y resultados para incrementar tus dividendos pues ahora sabes la clave, que se llama hábitos y constancia. No dejes el enfoque para poder lograr tus objetivos a pesar de que sientas que estás llegando a determinado momento de cansancio con pocos resultados. Cuando menos te des cuenta en un día como hoy serás beneficiado para disfrutar de tus logros.

TRABAJO

Eres una persona con un poder mental absoluto, a veces te impides creerlo de forma certera cuando en realidad, el agradecimiento por las oportunidades que se encuentran a tus alrededores, te harán cumplir todo aquello que te propongas. Resulta ser que todo eso se da por la valentía que imprimes cada día en no dejar que te venza nada ni nadie, por ello los resultados te darán positivos, a donde quiera que hoy vayas, lo creas o no, triunfarás.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Te cuesta muchísimo trabajo escuchar, por ello la luna y la carta te ponen en duda sobre la confianza que debes o no tener en el resto de las personas que te rodean. Serás feliz en el presente día a pesar de que todo pinte en lo contrario, harás un sueño realidad que pensaste estaba perdido.



AMOR

Oportunidades no paran hoy en cuanto tu entorno de pareja para ti, el rasgo predominante del éxito con tu pareja será el evitar pensar en que todo lo que se muestre en su entorno son imposibilidades y sucederán grandes cosas si no percibes el fracaso como una posibilidad. Si estás soltero te comprometerás a saber quién serás para estar con quien realmente quieres.



SALUD

Empezará a cobrar sentido tu osadía para lograr que cualquier desafío físico, propicie éxito en tu entorno, debes creer en que tu salud resurgirá desde lo más inesperado, pues has hecho mucho trabajo impresionante para lograr el equilibrio físico, te disciplinas y te esfuerzas por explotar lo que sale a relucir, no podrás llegar al equilibrio si no tienes la genialidad para hacerlo.

DINERO

De un paso a la vez obtendrás los resultados que requieras, nadie ha dicho que será un camino fácil, pero te darás el tiempo suficiente para tener la paciencia y no desistir y lograr las gratificaciones que te harán valorar todo lo que has hecho cada día y que tu talento sea una herramienta para ver crecer tu dinero; eres determinante, lo que casi nadie hace actualmente.

TRABAJO

Con anticipación has decidido que vas a continuar adelante pues desarrollar las mejores habilidades surgen hoy para ir en busca de un crecimiento dejando en evidencia que no estás dispuesto a darte por vencido por rechazos. No te resignarás por las opiniones ajenas. Generalmente la mejor opción para ti hoy es centrarte en tu propósito y verás los resultados cuando tenga que ser. No hay nada peor en la vida que el talento mal gastado y tú tienes mucho para bien usar.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Justo en este momento te mostrarán en charola de plata dos opciones que harán que determinen los siguientes días para realizarte o solo cumplir tareas, si te sientes desanimado, con evidencia te llena de infelicidad, pero si quieres destacar bajo esta luna, debes dar lo mejor de ti pues si no entregas todo no lograrás lo extraordinario.

AMOR

Contribuyes a hacer la diferencia en la pareja pues la apoyas a sentirse en el mismo nivel de compromiso para lograr grados de excelencia entre ambos. Son con seguridad una pareja que se encuentra al unísono contigo, pero debes ser exigente con los procesos que te llevarán a sentirte que las decisiones en conjunto se basan en la paciencia para no desistir en el camino. Si no cuentas con pareja no te preocupes, asúmete a ti como el mejor compromiso que te sana para encontrar el amor en breve.

SALUD

Probablemente estás en un proceso no muy próspero a niveles de salud, esto es por voluntad no por fallas irremediables. Quiere decir que al enfocarte en generar oportunidades, tu vida cambiará completamente pero antes tendrás que hacer algunos sacrificios que impliquen hábitos que pocos asumen y que no ayudan a que tu salud regrese en poco tiempo, no tienes nada que perder.

DINERO

Mucho por ganar, más por trabajar, el secreto para lograr que tu dinero crezca hoy, se basa en pasos determinantes constantes que te ayuden a evitar distracciones, salidas, fiestas o cosas que te desenfoquen y te eviten obtener los logros que has puesto en prosperidad desde que te abrieron la mente a las posibilidades y habilidades con lo que cuentas.