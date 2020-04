Horóscopo del 7 de abril | Te envuelve un halo romántico y sensible

Hoy martes 7 de abril de 2020, la Luna transita por el signo de Libra en la vibración del seis, la del hogar, la familia, el amor. Estamos en las vísperas de la superluna de abril. Todos los planetas están directos. La energía que procede del tránsito de la Luna a medida que se va acercando al plenilunio de mañana te envuelve con un halo intenso, romántico, sensible. No dejes que tus suposiciones te vayan a jugar una mala pasada haciéndote ver cosas que no existen, o problemas donde realmente no los hay.

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, en los próximos días tendrás en tus manos los recursos para echar a andar esos planes que tienes pensado ejecutar, pero los has estado posponiendo. Sin embargo, debido a las circunstancias especiales que estamos atravesando aún no será el momento que esperas, la buena noticia es que no están paralizados.

Evita las improvisaciones en el amor, es hora de s robustecer las relaciones, actuar con estabilidad y echar raíces en tus compromisos, sin alterar tu vida. Tal vez creas que no te aman lo suficiente, o estás dudando del cariño de una persona ausente. Tranquilo, todo está en tu imaginación. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este martes, el tiempo que pases junto a tus seres queridos te ayudará a solidificar tu relación sentimental.





Aprovecha el tiempo para estar junto a tu pareja, y los que amas. Si no tienes compañía, estás soltero o soltera, no te inquietes tratando de encontrar una persona afín contigo porque esa precipitación no te conviene. Actúa con naturalidad, deja fluir la vida y disfruta sin nerviosismos pues lo mejor viene después. No combines las cuestiones emocionales ni sentimentales de tu vida personal con tu trabajo y te evitarás problemas.

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, estás viviendo esa etapa en que aumenta tu necesidad de aprobación por parte de los demás. No te desalientes por un pequeño retraso en tu economía porque pueden ocurrir demoras en un pago, o quizás se atrase un dinero que esperas. Tómalo deportivamente pues preocupándote nada resolverás en ese asunto económico, son consecuencias de la situación irregular que estamos atravesando en este período de crisis de salud.

Finalmente los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, conversa amigablemente todo lo que desees, de una forma civilizada y tranquila pues solamente así lograrás soluciones, tanto en el amor como en tu vida laboral o económica. Tienes a la Luna en el preámbulo de la superluna, el plenilunio de abril, y esto te ayudará notablemente a resolver las situaciones que surjan aplicando tu sentido común, tu intuición y tu sensibilidad.





Te envuelve un tono directo que es muy bueno si vas a poner puntos sobre las íes en situaciones que te están molestando con tu pareja, pero que puede resultar contraproducente si la acusas injustamente. ¿Lo mejor? Una plática tranquila para aclarar dudas y confusiones, y después a disfrutar la relación sin estar trayendo al presente nada que pueda empañar tu felicidad. Aprovecha el tránsito de la Luna por el signo librano que es equilibrado y diplomático y te ayudará a encontrar las palabras adecuadas.

