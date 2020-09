Horóscopo del 6 de septiembre | Te sentirás muy cansado

PRONÓSTICO DEL DÍA La razón por la que hoy te sientes muy cansado, es la combinación de la carta, los astros y la energía cósmica lunar. Por supuesto que sentirás que no quieres ni siquiera contestar el teléfono, no te preocupes, no estás enfermo. Es la influencia de la energía la que te mantiene de esta manera.

Energía general: probablemente has sentido que no has dado los pasos correctos para lograr tus objetivos, pero eso ha sido definitivamente por la energía que está frente a ti y que no te deja avanzar.