Horóscopo del 6 de septiembre | Empiezas a darle su valor a las cosas

Si tu signo es del elemento fuego (Aries, Leo o Sagitario) abre los ojos, No te impacientes, todo está cobrando su ritmo y pronto verás resultados. La economía florece y te da un toque de prosperidad que te permitirá salir exitosamente de tus deudas y obligaciones, más urgentes, concéntrate en lo que deseas en tu vida amorosa y no te guíes por lo que otros te digan. Tú tienes el juicio y la inteligencia necesarios para escoger lo que mejor te conviene y es mejor para ti sin necesidad de estar sujeto a los caprichos ajenos.

En el caso de los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque si te adelantas a los acontecimientos podrías incurrir en errores al dejarte llevar por personas irresponsables.

Si has separado algún dinero para darte un gusto inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para aumentar tu economía. Se abren nuevas puertas de oportunidades. Lo que no funcionó de una forma se desecha y se encauza la energía en otra dirección.



En el caso de los signos del elemento aire (Géminis, Libra o Acuario) las energías cósmicas que están imperando en tu horóscopo te impelen a la acción. Harás lo que has estado deseando realizar desde hace tiempo y por motivos equis lo has venido posponiendo. No te impacientes, aunque ahora te parezca que el amor es inalcanzable pronto te darás cuenta que no es así y que eres tú la persona que saldrá favorecida.