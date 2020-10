Horóscopo del 6 de octubre | Un día en el que tendrás facilidad de palabra

Fase lunar: menguante.

Iluminación: 78%.

Signo de influencia: Tauro en tránsito a Géminis.

Carta del Tarot: el Juicio de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Se augura un buen día lleno de reparaciones o restauraciones de todo tipo, principalmente porque la Luna indica que con base en su luminosidad, hará cambios determinantes respecto a decisiones, inmuebles o lugar de residencia. Es también el tránsito de los signos el que ayuda que todo se ponga a favor, siempre y cuando no se lastime a nadie alrededor y con plena responsabilidad.

Plutón directo: secretos se revelan Cargando galería



SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: la carta del Juicio a veces parece que trae mal augurio, pero no en un día como hoy pues los cambios son pertinentes y acelerados ante las decisiones que debes tomar. Probablemente estuviste pensando en detener ciertas decisiones sobre las que dudabas. Pero hoy sin importar que pase, estarás seguro de lo que harás sin preguntarle a nadie.

Energía general: durante un tiempo permaneciste cerca de personas que sabías ya no aportaban nada a tu vida. Es probable que solo mantuvieras la relación por respeto y antigüedad, sin embargo siendo un día donde te detienes a pensar, te darás cuenta de que es un buen momento para moverte de lugares donde ya no encajas.

Precisamente te encuentras en el día indicado para identificar cuáles son tus debilidades y reforzar tu confianza, el elemento tierra siempre tiene como particularidad, levantarse de la adversidad lo antes posible. Si bien no siempre te sientes próspero, encuentras el modo de hacerlo.

Tú dinero se encuentra en un buen momento, no quiere decir que seas millonario pero al menos te sentirás confiado en que todo se pondrá a tú favor. Necesitas reconsiderar algunas propuestas económicas que a pesar de que no tienes idea si saldrán como quieres, tienen buena pinta y te atreves. Una vez que esto suceda encontrarás la iluminación que necesitas para encontrar la fortuna.





Aprende cómo consultar al espejo Cargando galería

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: la carta del Juicio se muestra amable con tu energía, pues indica que a pesar de que algunos te cuestionen sobre tu vida, tienes las herramientas para argumentar las razones, por las que tomaste esas decisiones. No te sientas acongojado si de pronto no llega la prosperidad a tu vida, estás recuperándote de una crisis y saldrás adelante.

Energía general: sientes que de pronto llamas la atención de todos, por eso es que intentas mantenerte en calma antes de que explotes por cualquier comentario doloso. Siempre has estado alejado de los problemas, pero no falta quienes estén a la expectativa para provocarte. No caigas en ello si quieres seguir adelante.

Algunas pruebas se presentarán para que sigas con el buen deseo de ser exitoso, has visto en otros que por menos de lo que tu enfrentas, tiran la toalla y no quieren continuar sus retos. La vida en sí está lleno de ellos y de eso se trata. Puedes detenerte de pronto para poder respirar y continuar, pero nunca ceder.

Contemplas seriamente cambiar de trabajo, principalmente porque han existido irregularidades con las cuales no te sientes complacido. Ahora que tienes a la mano, diversas opciones para darte ese lujo, toma la oportunidad sin preguntártelo y modifica lo que sea necesario para sentirte en plenitud.

Escucha el podcast de El Niño Prodigio

Ritual para aclarar tus sentimientos



SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: te llenarás de sorpresas con base en la regencia del tránsito de los signos, has hecho todo lo posible por sentirte libre y comenzar algunos proyectos de remodelación en casa. Si bien comienzas con una limpieza exhaustiva, concluyes con la modificación parcial o total de aquello que consideras ya no es armónico en tu espacio.

Energía general: has estado sintiendo que todo se pone a favor para ti, sobre todo si recibes halagos de personas ajenas, pues sabes que de ellas no hay más interés que el aplaudirte con sinceridad. No creerás algunos logros, pues de pronto tú pensabas que estabas siguiendo una disciplina. Sin embargo te sientes complacido con los buenos resultados de tus pasos.

Enfocarás tu dinero en una construcción, ya sea de un inmueble, casa, automóvil o personal. Cualquier decisión que tomes hoy es fundamental para que puedas ver en corto tiempo resultados de todo lo que sembraste. No te asombra de pronto saber que has acertado, pero si te llena de orgullo el lograrlo.

Hablando de dinero, haces que crezca a través de un par de ideas que logras aterrizar. Con base en tu buena fortuna del día, te apoyarás en quien menos pensaste para poder lograr tu cometido. En determinado momento comprendes, que solo existen personas que llegan a tu vida para proporcionarte esa clase de ayuda, pero que no permanecerán por siempre.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: te has topado con sentimientos encontrados que solo te hacen pensar, que el brindar tu confianza a los demás ya no es una opción. La carta del Juicio es la que ejerce dicha energía pues te has sentido en desesperación por lo que otros dicen sobre ti. Quizá tengas razón pero no es momento para entrar en depresión.

Energía general: por un momento crees que será importante realizar una labor de investigación que te de los elementos necesarios para defenderte cuando es debido. Ahora entenderás que si te obsesionas con el tema, estarás sintiéndote mucho peor de lo que ya estabas. Pero aún con ello la curiosidad es más fuerte, solo entiende las consecuencias que implica realizarlo.

Un día lleno de contradicciones por un lado te sientes lleno de bendiciones y por el otro no. Contemplas ser más restrictivo con todo aquello que te hizo vulnerable, por ejemplo el sentir que podías confiar en alguien que solo se inventó una vida. A pesar de que parezca ficción, es una realidad que tendrás que afrontar como una misión de aprendizaje.

Parte de la confianza que diste sin recibir nada a cambio, se llevó tu dinero e incluso algunas ideas que podrían ser redituables. Ahora estarás mucho más convencido de que debes poner todo en orden, si haces una sociedad, siempre tienes que poner todo legalmente estable para que cualquier evento futuro te encuentres respaldado.