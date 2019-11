Horóscopo del 6 de noviembre | Tiempo de buscar compañía

Este miércoles te despiertas con deseos de hacer muchas cosas, pero también con cierto tono aprensivo temiendo que esa persona que amas no esté actuando contigo de la forma que esperas. No te intranquilices, son situaciones temporales.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, te sientes atraído por la tecnología moderna y los grandes cambios que están desarrollándose en el mundo. Tu dinamismo tradicional está funcionando a todo tren y es el momento de pensar en algún cambio importante en tu vida laboral. No te compliques innecesariamente en deudas y compras que no guardan ninguna relación con tus intereses actuales.

Si eres un signo del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, lo que ocurre en tu vida no es casual y debes aprovecharlo, pero es importante que no te dejes engatusar o envolver por aduladores que tratan de sacar ventajas de ti. Se avecina una etapa en la que van a ocurrir situaciones de todo tipo que te pondrán en el camino de las soluciones inmediatas a problemas viejos que te tenían inquieto. Buenas noticias en tu horizonte amoroso. Las separaciones temporales terminan y hay alegría en tu vida. Goza todo plenamente porque las circunstancias que te envuelven en este miércoles son muy prometedoras para el amor.

Finalmente si tu signo es del elemento agua, tales como Cáncer, Escorpión o Piscis, la energía de la Luna te ayudará a encontrar las palabras adecuadas para no verte comprometido en situaciones que podrían causar problemas en tu trabajo. No te hagas eco de comentarios y no enfrentarás problema alguno.