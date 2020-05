Horóscopo del 6 de mayo | Resuelves problemas de manera amistosa

Vas a conversar de una forma más abierta y resolver cuestiones embarazosas amigablemente. Esto es magnífica noticia porque con ese tipo de actitud no solamente logras reconciliaciones y arreglos con amigos y asociados sino también te sientes más tranquilo a la hora de tomar decisiones.

Has aprendido de los errores pasados y sabes que no te conviene contar tus intimidades a los demás ya que lamentablemente la gente tiende a ser muy indiscreta y hablar demasiado y los amigos de hoy pueden tal vez no ser los amigos de mañana.