Horóscopo del 6 de julio | Presta atención a los detallitos

Hoy es sábado 6 de julio de 2019 y la vibración que hoy tenemos, con la Luna en tránsito a Virgo, es la del siete, la del conocimiento, el estudio. Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y los planetoides Ceres y Plutón están retrógrados.

Te sientes seguro con la relación sentimental que ahora disfrutas, pero debes ser prudente y no dejarte envolver por personas enredadoras, ajenas a tu círculo íntimo, que puedan entrar en tu vida para causar problemas y malentendidos con tu pareja actual. Si no tienes relación, no te sentirás solo ni sola porque tu mundo interior es ahora muy rico ya que la Luna se ha movido al signo Virgo.

Mercurio retrógrado en Leo, descubre cuáles son tus áreas de conflicto Cargando galería



Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no tomes una observación casual de un compañero de trabajo como algo personal o sospechoso. Evita discusiones que no conducen a nada ni tampoco corresponden a la naturaleza de tu personalidad. Una transacción importante se resolverá a tu favor y te dará dinero. Hay reuniones y conversaciones con figuras de autoridad y personas importantes que pueden ser muy exitosas en la consolidación de negocios lucrativos futuros y mucho dinero, pero no te adelantes a prometer algo muy difícil porque te crearía mucha ansiedad tratando de cumplir lo prometido y te estropearía el fin de semana que estamos viviendo.

En el caso de los signos del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, no te dejes envolver por palabras mentirosas de quienes se te van a acercar aprovechándose de tu buen corazón para sacar de ti promesas que después te costaría mucho trabajo cumplir. En este período tiendes a creer cualquier cosa que te digan. Cuidado. Tienes frente a ti complejas tareas que realizar, pero con ciertos cambios apropiados en tu horario podrás hacer mucho más. La recepción de un regalo inesperado te alegrará mucho y marcará el rumbo que llevará esta primea etapa del segundo semestre del año 2019.

El gran poder energético del topacio Cargando galería

Si eres nativo del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, el tránsito lunar actual te imparte una excelente energía planetaria a tu favor que te asiste a la hora de vivir a plenitud un romance apasionado y matizar con un toque de originalidad tus relaciones íntimas. Tu pareja te demostrará lo mucho que te ama y ambos tienen por delante una noche prometedora.

Un aviso: cuida tu alimentación en este ciclo porque tienes una fuerte tendencia a llenarte de dulces, chocolates y exceso de golosinas. Vigila tu peso y no tendrás que sufrir después en un gimnasio para bajar esos kilos o libras de más. Continúa tranquilo trabajando como hasta ahora y no te perturbes. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar no te dejes impresionar. Tu posición laboral es sólida y no debes darle lugar al desasosiego.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, un cambio inesperado en tus planes y proyectos te traen la suerte tan anhelada. Una persona que hace tiempo no ves y te interesa sentimentalmente, se te está acercando con proposiciones de viajes que transformarán tu economía y aumentarán tus ingresos futuros. El amor está ahora iluminando tu horizonte y este fin de semana será una especie de preludio grato para lo que te espera en estas próximas semanas del segundo semestre del año. Y para que sepas más sobre tu signo específico entra ahora mismo en la página de Univision Horóscopos y lee las predicciones de hoy sábado.