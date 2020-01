Horóscopo del 6 de enero | Recibes una buena noticia sobre un asunto que te tenía preocupado

No te cierres ante la posibilidad de explorar nuevas experiencias sexuales con tu pareja, actúa sobre esos puntos que causan tanta excitación. Recibes una buena noticia asociada a un asunto que te tenía preocupado.

Si eres nativo de un signo del elemento fuego , tales como Aries, Leo o Sagitario, hoy lunes tienes en alza tus facultades de concentración y podrás aplicarlas de manera adecuada a la hora de resolver una tarea que exige mucha atención. Redobla tu atención esta semana en lo que estás haciendo. Hay buenas condiciones a tu alrededor y aunque no tengas el dinero que esperas no te desanimes porque estás en medio de un proceso de ingresos efectivos los cuales irán aumentando tu economía a un ritmo estable.

Contrólate y así evitarás rupturas sentimentales. No te inquietes, todo lo que está ocurriendo fortalecerá tu relación y en un futuro próximo disfrutarán juntos.

Estás en un buen tono amoroso así que no permitas que un pensamiento negativo te impida disfrutar la felicidad que mereces tener. No pierdas tiempo, entra en ese gimnasio, haz lo que tienes pensado, no dejes para mañana tus planes de salud porque es hoy cuando tienes que llevarlos a vías de hecho. Recuerda que estás en la primera semana del año y todo debe ser renovado totalmente para que aproveches bien las oportunidades que te están llegando.