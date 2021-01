Horóscopo del 6 de enero | Estarás más seguro de ti mismo

Continúa la Luna menguante y Libra sigue regente, para brindarte seguridad sobre lo que hagas a partir de decisiones referentes a la familia. Procurarías ser más seguro de ti mismo a pesar de no tener argumentos en tu mano para ello.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : no tendrías porqué sentirte confundido, después de haber hecho lo correcto a pesar de que algunas personas dejarían de aprobar tus métodos.

Es mejor sentirte de ese modo a tener que aceptar que tienes que seguir las reglas de quienes no son buenos para ti. Por ello es que Libra te daría la oportunidad de sentir que tienes todo bajo control.

Apostarías por una idea que tiene un buen sentido de ganancia para ti, por ello es que la conjunción entre Mercurio y Júpiter, simplemente sería maravillosa. No dudes por un momento que tienes a la mano varios elementos necesarios que te harían sentir que cubres todo a tu alrededor.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : por mucho que hayas aleja do a personas que definitivamente no estarían sintonizando de forma correcta contigo, posiblemente consideres una reconciliación con alguien que te daría los argumentos necesarios, para sentir que, con la Luna menguante, tendrías suficiente para que entablen algo bueno.

Energía general: a pesar de que aparentemente todo tenga lentitud en tu entorno, no tendrías porque sentirte en desventaja, sino todo lo contrario. Para ello es como la conjunción entre Mercurio y Júpiter te orientaría para que consiguieras lo más positivo del día.

Libra podría ser tu compañía, es momento de soltar todo lo que el pasado haya dejado en huella, para que así, no tuvieras ninguna duda de que estarías tomando las mejores decisiones hacia lo que emprendes.

Por el momento el número tres sería el número del día favorable, por ninguna razón tendrías que entrar en incertidumbre después de ver que todo se acomoda favorablemente para ti. Tu vida laboral tendría un mejor sentido ahora. Sobre todo porque no tendrías duda de que todo lo que emprendes es razonablemente bueno.

Energía general: comandarías tus emociones hacia lo que has deseado. Por el momento no tendrías necesidad de ver más allá de lo que negativamente se ponga para evitar tu crecimiento reciente. Considera que la Luna menguante tiene la suficiente energía como para hacer que tengas todo a la mano.

A pesar de lo obvio, no tienes idea de lo bueno que seria recibir hoy el número tres en regencia, sobre todo, porque has sido considerado como una buena influencia, deja que la vida te llene de muchas buenas noticias, pues posiblemente tengas una energía de prosperidad pronto.

Energía general: no eches en saco roto aquellas cosas que potencialmente te hayan aconsejado. A pesar de que eres un ser independiente, de pronto necesitarías ayuda para que todo se perfile mejor, con el consejo de un buen amigo. Es entonces Libra el que te haría sentir que tienes mayores posibilidades de crecer.

Considerarías que tienes una gran fortuna, no solamente económica, sino por lo que amerita cambiar tu rumbo. Has hecho hasta ahora, lo que considerarías importante para ver que la vida tiene matices mucho más certeros para ti que antes. Con el número tres en regencia no habría duda de ello.